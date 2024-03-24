Loong 9｜九條龍背景強有人資優生　有人因炫耀「性史」身敗名裂

無綫（TVB）與內地合辦的選秀節目《亞洲超星團》已經於月初在澳門圓滿結束，在65位練習生中選出9位正式成團出道，分別是奧利 、李權哲、冼靖峰 、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黃奕斌及陳梁，團名並命名為「Loong 9」。9位成功出道的練習生中，有3位來自香港，都是同樣來自TVB及《聲夢傳奇》的學員，分別是冼靖峰、黃奕斌及文佐匡，而其餘6人則來自中國內地，以下就讓我們看看9位成員的背景資料。



「Loong 9」的9位成員總決賽過後接受傳媒訪問。（陳順禎 攝)

「妙音龍子」冼靖峰（Archie）

25歲的冼靖峰曾就讀喇沙小學及喇沙書院，出身於名校，冼靖峰自小是品學兼優生，還有考獲8級鋼琴資格，在學時已經經常參加歌唱比賽，因此亦是校內的風頭躉。中學畢業後冼靖峰便就讀香港大學工商管理（會計及財務）系，2020年取得學士學位，他在大學生涯中亦有到處表演及參加比賽。

冼靖峰曾就讀喇沙小學及喇沙書院。(ig@archie_sin)

冼靖峰2021年參加了TVB的歌唱選秀節目《聲夢傳奇》第一季，總排名第4位，他其後簽約TVB成旗下藝人及星夢娛樂旗下廠牌「愛爆音樂」的男歌手。參賽初期，他都是在一銀行中任職MT（管理培訓生，Management Trainee），直至2022年他才辭退工作，全職投身娛樂行業。

冼靖峰2021年參加了TVB的歌唱選秀節目《聲夢傳奇》第一季。（葉志明攝）

冼靖峰其後亦有擔任綜藝節目主持，除了歌手及主持外，冼靖峰亦拍攝了電視劇《青春本我》中，他以「葉亞馳」一角首度入圍《萬千星輝頒獎典禮2022》「最受歡迎電視男角色」及「最佳男配角」兩大獎項。去年他因為挑戰自己，於是跳出舒適圈，參加了《亞洲超星團》的節目成為練習生，經過多個月的訓練及不停的考核，讓他在節目中成長不少，更在比賽中以第三名的成績出道。

冼靖峰（左三）其後亦有擔任綜藝節目主持。

「翼龍」黃奕斌（原名：黃熙弘，Hugo）

24歲的黃奕斌的中學生涯在新加坡渡過，他中學畢業後考進了北京中央戲劇學院，但未讀完還有最後一年的課程他就回到香港參加《聲夢傳奇》這個比賽，最後延期畢業。黃奕斌是歌唱選秀節目《聲夢傳奇》第一季的參賽者，於九強止步，其後簽約TVB成旗下藝人及星夢娛樂旗下廠牌「愛爆音樂」的男歌手。

黃奕斌。(資料圖片)

黃奕斌出道後曾擔任《2021年度香港小姐競選》決賽表演嘉賓，並拍攝電視劇《青春本我》，之後他便北上內地拍攝網絡劇《無相之城》。他於2023年參加了《亞洲超星團》的節目成為練習生，經過多個月的訓練及不停的考核，最終他以第八名的成績出道。

黃奕斌最終以第八名的成績出道。(胡凱欣 攝)

「迅猛龍」文佐匡（Sean）

24歲的文佐匡是2018年北京電影學院表演班學生，他自小熱愛跳舞，後來被媽媽送去韓國做練習生，曾經當練習生的他，唱歌、跳舞和說唱方面都在這段時間日益進步。他更於2021年時曾是韓團EXO前成員黃子韜（Tao）所創立的公司龍韜娛樂旗下藝人，當時Tao亦有傳授不少的經驗。

文佐匡 22歲（梁碧玲攝）

文佐匡是歌唱選秀節目《聲夢傳奇》第二季的參賽者，並於十強止步。他於2023年參加了《亞洲超星團》的節目成為練習生，經過多個月的訓練及不停的考核，最終他以第七名的成績出道。

文佐匡原來家庭好有錢，是妥妥實實的富二代。（陳順禎 攝)

文佐匡的家底很好，早前在分享相片時意外曝光他家的豪宅，地方十分闊落。但原來除了家底好外，他媽媽更與張鎬濂媽媽洪欣是世交，張鎬濂與他都曾表示過與對方都不太熟，只是小時候見過面，因為他們的媽媽是好朋友而已。

文佐匡意外曝光他家的豪宅。(ig@seanwentk)

「馬卡龍」奧利（原名：劉天躍，Ollie）

17歲的奧利是中美混血兒，公司屬「樂華娛樂」，他於小時候曾作為兒童模特。奧利2022年加入樂華娛樂成為練習生後，便參加韓國男團選秀節目《BOYS PLANET》，止步於26名。其後奧利於2023年參加了《亞洲超星團》的節目再次成為練習生，一出場已經成為人氣王及焦點，初印象已經排名第一，結果他從頭帶到尾，最後更以第一名C位出道。

奧利是中美混血兒。(梁碧玲 攝)

李權哲（Ely）

23歲的李權哲出生於內地遼寧，中學畢業後加入了「樂華娛樂」成為練習生，2018年參加內地選秀節目《偶像練習生》，最終以958,889票排名23，未能成為「NINE PERCENT」一員。2018年中，被公司安排以「NEXT」（又稱樂華7子）成員身份出道，成員有：朱正廷、范丞丞、黃明昊、畢雯珺、丁澤仁、李權哲及黃新淳，他在隊內擔任主唱。

「NEXT」，成員有：朱正廷、范丞丞、黃明昊、畢雯珺、丁澤仁、李權哲及黃新淳。

但在2020年開始，李權哲的人設就開始塌房，他不斷被爆出很多負面新聞。有傳於偶練時期，因為隊友有傷而表現不好，李權哲說了非常難聽的話，被另一成員要求道歉，結果他先出手打人。李權哲亦曾在社交平台發文說：「番位順序不代表實力順序。」這一句讓他的人設塌房。李權哲的私生活更糟糕，他曾把私生活到處炫耀，加上不尊重女性。據指在排練時偷偷約會女友，更被隊友「捉到正」。他更與隊友炫耀自己的「性史」，把自己與女友之間的私密事變成了他與隊友的話題。而粉絲作為偶像的後盾，但李權哲竟然在機場吼他的粉絲，種種行為讓他的徹底崩壞。

lqz是李權哲的英文拼音簡寫。(網上圖片)

李權哲在2023年參加了節目《亞洲超星團》再次成為練習生，重新出發的他在節目中曾希望大家見到已經不同的他，他在初印象時排名第二，人氣高高不下的他最終以第二名佳績出道。

李權哲再次成為練習生，重新出發的他在節目中曾希望大家見到已經不同的他。(胡凱欣 攝)

「波塞東龍」江信熹（Andrew）

22歲的江信熹是唯一的澳門人，他於2018年加入了「樂華娛樂」成為練習生，江信熹於2022年與尹俊嵐、梁詩煜、郭殿甲、汪穆清及陳鑫昊組成男團「BOYHOOD」出道，其後於2023年8月官宣全員一同參加節目《亞洲超星團》成為練習生。江信熹剛加入《亞洲超星團》時最初排名第十，經過一番努力後，他最終以第四名成績出道。

江信熹剛剛成為練習生時候。(網上圖片)

「Loong 9」的有些成員如李權哲、江信熹及梁詩煜等人都有另外一個團體。（陳順禎 攝)

「梁龍」梁詩煜

23歲的梁詩煜出生於內地，他同樣是「樂華娛樂」的練習生，但他在加入樂華前，原來曾是韓國娛樂公司SM Entertainment的練習生，他離開SM後加入了樂華旗下一員。2022年與江信熹、尹俊嵐、郭殿甲、汪穆清及陳鑫昊組成男團「BOYHOOD」出道，並於2023年8月官宣全員一同參加節目《亞洲超星團》成為練習生，決賽當日更得到威神v、姚琛等人為他打氣加油，最後以第五名成績出道。

梁詩煜在加入樂華前，原來曾是韓國娛樂公司SM Entertainment的練習生。(網上圖片)

梁詩煜2022年與江信熹、尹俊嵐、郭殿甲、汪穆清及陳鑫昊組成男團「BOYHOOD」出道。（陳順禎 攝)

「小白龍」白子奕（Albin）

24歲的白子奕出生於內地，於四川傳媒學院畢業，他是「香蕉娛樂」旗下的練習生，他於2021年首次以香蕉娛樂訓練生身份公開露面，同年亦參演了電視劇《拜託快結婚吧2》的演出。2023年白子奕以訓練生身分參加節目《亞洲超星團》，最終以第六名的成績出道。

白子奕覺得滿意是「香蕉娛樂」旗下的練習生。（陳順禎 攝)

「溫柔小金龍」陳梁（Felix）

23歲的陳梁出生於湖南長沙，大學畢業的他是個人練習生，沒有公司在背後。2023年陳梁以個人練習生身分參加韓國男團選秀節目《BOYS PLANET》，最終排70名落選未能出道。其後同年再次參加節目《亞洲超星團》成練習生，最後成功以第九名出道。