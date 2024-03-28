韓韶禧認愛捲「小三疑雲」消失12日後首更新IG　意外掀網民罵戰

南韓演員韓韶禧與柳俊烈同遊夏威夷傳出戀情，隨後雙方皆公開認愛，但女方卻捲入「小三疑雲」，而她事發後沉寂12天，27日突曬出多張美照，吸引2百萬人朝聖。



韓韶禧27日在IG發文，曬出多張不同風格的照片，卻沒有留下任何文字，僅標註合作的造型師、髮型師、品牌，包含直接拍攝臉部特寫的美照、身穿休閒衛衣的黑白氛圍照，還有她穿著白色平口上衣，露出纖細肩頸線條；雖然無法辨認照片是否為事發後所拍攝，但仍相當漂亮、魅力不減。

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此文發布後，立刻吸引超過200萬人朝聖、點讚，但卻疑似意外掀起論戰，許多粉絲力挺留言：「終於回來了」、「感覺變得更漂亮」、「歡迎回來」，不過，也有不少酸民貼出嘔吐的表情符號，認為她搶人男友、當小三，甚至質問她的學歷等問題。

事實上，韓韶禧與柳俊烈15日爆出戀情，女方經紀公司先是否認，不過，男方前女友惠利發文「真有趣」，似乎意有所指，而韓韶禧隨後發文反擊，表明絕對沒有「無縫接軌」，更是回嗆：「我也覺得很有趣」；但韓韶禧16日又發文向惠利道歉，並承認戀情，而柳俊烈的經紀公司隨後也證實。

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