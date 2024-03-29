韓韶禧IG發文「我也擔心被謊言迷惑」　認愛柳俊烈：外貌不是一切

韓韶禧29日早晨發長文又秒刪，與柳俊烈戀情風波再起爭議。



她文中說明戀愛時間線，表示不是小三也非換乘，而在戀情爆出後，網友驚訝她對像竟是柳俊烈，認為男方相貌平平，還有人稱是「美女配野獸」，質疑韓韶禧到底為何喜歡柳俊烈？她在今早秒刪的長文中也有感而發「外貌不是一切」，表示與過往不懂事的戀愛不同，現在的她身心靈都更加健康。

【圖輯】點圖放大看韓韶禧IG靚相👇👇👇

+ 23

不過戀情爆出後，雙方公司回應「藝人私事不過問」，男方始終沉默，僅她二度親自發聲回應，她感到鬱悶，坦言「我也擔心是否被謊言迷惑」，喊話雙方公司明確回應實情。

【相關圖輯】關於韓韶禧你不知道的5件事 手上刺青原來另有意思（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

延伸閱讀：

汪小菲在大S家大鬧一場後 返北京宣布向女友求婚成功

韓韶禧再嗆惠利：有什麼有趣的 對「柳俊烈保持沉默」感到很鬱悶

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】