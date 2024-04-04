向太爆向佐曾遭校園霸凌　被孤立更慘被推開：推倒地上或踢他一腳

近年校園霸凌事件不斷，引起社會各界關注，而向太（陳嵐）就是其中之一，近日她就拍片大談校園霸凌問題，更大爆兒子向佐曾遭校園霸凌，強調小孩子若遭到霸凌一定要告訴家長，家長就會去學校了解跟理論。

向太爆向佐曾遭受校園霸凌。（影片截圖）

在視頻中向太講到現今社會頻頻發生校園霸凌事件，令她覺得好恐怖，更自爆有家長私訊向她求助。而身為過來人的她，就與大家分享親身經歷，坦言兒子向佐曾在校園遭受霸凌，她表示：「小學的時候讀的那個學校，都是一些有錢人讀的，大家打破頭都要進去的。他（向佐）進去了我很開心，可是漸漸的我會看他，有時候不開心了呢就會跟他聊天，原來他在被人家霸凌，先是孤立他，然後向人家示好就被人家推開，推倒了地上或者是踢他一腳，那些小孩可能是因為他爺爺，他們姓向的問題，這姓氏來被人家歧視。」

向佐讀書時曾被霸凌。（向佐微博圖片）

得知向佐被霸凌後，向太亦第一時間去學校了解跟理論：「還好他跟我講了，那我要制止這件事情的發生，我就去學校跟校長講、跟老師講，然後他們大家都正視了這件事情，就逼那個學生道歉，那個學生家長很牛不道歉，校長說那你就把孩子帶走吧，離開這個學校。」最後她強調小孩子被霸凌一定要告訴家長，家長就會去跟學校理論，否則被霸凌了不講出來，還是會打得更厲害。

向太呼籲做家長的要多關心小孩子的心理健康。（影片截圖）

另外，向太亦覺得有關單位亦正視這些問題，將一些規則放出來，揚言霸凌人的父母是不是也要有關聯責任呢？同時亦呼籲做家長的要多關心小孩子的心理健康，做一個盡責的家長。