專訪｜馮素波爆曾被要求台慶跳Hip Hop：有年長同事跳到入院

馮素波（波姐）早前在社交平台宣布與無綫結束前後30多年的合作關係，近年開設IG後，波姐被發掘出貼地、玩得的一面，不論電影甚至「隔籬台」ViuTV的劇集《繩角》都見到其蹤影。她離巢後曾指TVB的現有制度不太適合年長藝人，而接受《01娛樂》專訪時，她剖白自己不續約的數個原因，其中一個確實與《繩角》有關。當時她向藝員部申請出外接拍這套外判劇，過程中有點不愉快，波姐說：「或者咁樣觸怒咗佢少少，觸怒咗一個話事人，唔係觸怒公司，所以佢就要用到邵氏嘅權力撻落我嗰度。」不過她就強調，自己並非與 TVB 分手，只是與藝員部話事人分手。



場地：Yamm



馮素波近日宣布離開TVB，她強調並非與 TVB 分手，只是與藝員部話事人分手。（鄧穎琪攝）

接拍ViuTV外判劇《繩角》 疑觸怒話事人致工作減少

其實波姐數年前已轉成「每年一Show」合約，方便還騷後可以出去唱歌、表演、拍其他節目、去旅行，無可否認自由身的話可省卻向公司申請許可的程序。問到申請批核是否很難、限制多不多，她說：「不嬲佢都冇話限制你唔做得呢度唔做得嗰度，不過你需要呢份工嘅時候，你要絕對尊重佢。佢話你需要做第二度嘅，你咪返嚟公司申請，但係公司多數都唔批，因為佢都要保障佢哋嘅收視嘛。」一般申請拍電影的成功獲批機率都高，但要拍第二個電視台的節目，又可不可以呢？波姐說合約上冇寫明不能接，但接洽過程中，藝員部或會提出要求、條件，例如要問清楚幾時播出，最好不要兩個台同步出街，波姐也理解公司考量。

波姐（右二）說，公司一般不反對藝人出去拍電影，她之前亦接拍了《過時過節》，但去拍其他台的劇集，則未必批准。（《過時過節》劇照）

不過，22年11月，波姐卻破天荒同時段出現在無綫劇《超能使者》與ViuTV劇《繩角》，引起不少話題，問為何無綫當時會「放人」，波姐謂：「唔係佢放嘅，因為《繩角》嗰時我已經轉咗一個Show，公司我已經還咗啦，而且拍咗10幾個Show添。」牌面上，觀眾都覺得《繩角》是ViuTV劇，但它實質上是外判劇，而找波姐埋班的亦是一位曾合作過的TVB前導演，對方指該劇的年輕編審一寫劇本就已將角色設定以波姐為藍本，並四圍搭路、穿針引線想搵到她出演。波姐第一時間向公司申請，藝員部話事人說，不能阻止她拍攝，但傾好合約後要回去通知，於是波姐就展開與《繩角》劇組的接洽。

22年11月，波姐於無綫拍攝的《超能使者》播出，他與沈震軒飾演母子。（《超能使者》截圖）

同一時段，ViuTV的《繩角》亦有波姐，她飾演MIRROR隊長楊樂文（Lokman）的嫲嫲。（《繩角》截圖）

殊不知過程中有枝節，波姐說：「當然都有唔開心嘅事情發生，佢（TVB藝員部）問我點解唔早啲同佢講，我話我曾經返嚟問我嘅合約係咪可以，你話係OK嘅，咁我咪去傾囉。傾嘅時候點樣早同你講呢，我未攞到劇本，未攞到訂，未簽到個合約，我不能返嚟話我會去嗰度做。」她感受到劇組誠意十足，一日內做齊合約，把15集劇本送到波姐手上，她隨即通知公司，「你叫我通知咪通知囉，你冇叫我批准嘛，如果你話我哋唔批你，你唔做得嘅，我一定唔會出去見佢哋。但係係一種咁樣，好灰色地帶下，跟住好多嘢都外判，香港電台好多嘢都外判，咁係咪我全部都唔做呢？但係公司之後就一路少嘢，之後直程唔畀嘢我做。」

《繩角》播出後，波姐在TVB的工作量變少，她猜想有可能是與藝員部高層接洽時，觸怒了對方。（Instagram：borjer_alice）

波姐又講到，對於藝員部說「你通知我哋，我哋就將你啲戲唔好出住，等人哋出先，或者我哋出先。」她有點難以致信，更問：「我係咪有咁大嘅影響力？」她續說：「我覺得我一直以來，連配角都未必係多戲嗰個，只不過有呢一塊葉喺度又好過冇咁解，會唔會因為我嘅存在，你哋將整個劇唔出街，或者唔出先，我覺得唔係囉。」對方又問她會否出席隔籬台的宣傳活動，或因而成為關係變僵的導火線，「佢話如果喺嗰邊出，你會唔會做宣傳，我話就算去任何一個台度做，都係演員出去拍戲啫。佢唔邀請我，我當然唔會出，佢邀請我，我有責任出。我話但係我覺得近年公司叫我拍戲，你哋都冇叫我出嚟做宣傳吖？你啲外判劇我都冇份，或者咁樣觸怒咗佢少少，觸怒咗一個話事人，唔係觸怒公司，所以佢就要用到邵氏嘅權力撻落我嗰度。」

波姐坦言，在申請拍《繩角》期間，藝員部高層問她會否出席隔籬台宣傳活動，而她的回答或觸怒了對方，令對方行使高層權力。（潘樂文攝）

波姐在《繩角》飾演MIRROR隊長楊樂文（Lokman）的嫲嫲，與對方及江𤒹生（AK）有不少對手戲，出街後效果不錯，波姐認為無綫作為大公司應該開心，因為自己培養的演員、導演出到去都有好表現，又表示：「個編劇係新嘅編審，佢寫呢個角色係寫畀我，我覺得公司你從來都冇為我而寫一個戲，今次雖然唔係好多（戲份），但係個角色係專注於我去寫，我相信年輕人唔會用呢啲花言巧語氹我出去做。」

波姐坦言近年無綫沒有為她而寫的角色，但《繩角》編審一開始已屬意由波姐出演，更穿針引線邀她拍攝。（《繩角》劇照）

講到過往在TVB是否很少有為她而設的角色，通常都是劇本需要老角就叫她去做，波姐指，以往曾有編審說，若監製一早已做好選角，編審知道某位角色由指定演員出演，的確會循他的特質設計角色；但近年由於要控制住開支、怕藝人「爆騷」，這個情況已很少見，通常編審寫劇本時都未知道由哪位演員出演，她又說：「曾經有個監製同我講過，TVB唔會為你哋啲中年去寫劇本，只有為主角，除非佢兩個主角係做中年，即係唔會為我哋呢線演員，去寫劇本。」

《換命真相》的芳姨，是少有監製指定要波姐出演的角色，她當然亦交足功課。（《換命真相》劇照）

被邀接綜藝跳Hip Hop感不解：想一班老人家俾人笑？

波姐幾歲入行，能唱能演，也一直對監製起用自己心存感激，但對於公司曾要求她去拍綜藝、跳Hip Hop，她始終不解，「佢叫我參加佢嗰啲綜合性節目，我話點解呢？我個人唔係綜合性，我係一個演員，你唔畀劇我做，叫我參加嗰啲？佢話我畀個平台你表演你嘅才華，我又覺得幾得意，我話唔係因為我有才華你先簽我返嚟嘅咩？如果執着於呢一句說話嘅，我係咪應該要離開呢？」她最終沒有接下綜藝節目，因為覺得自己不擅長玩遊戲，對方也未有清楚解釋節目形式，因此她無謂勉強，只以一個玩笑結束那場對話，「佢問我，你嘅才華最叻係做乜嘢呀？我都無言以對。因為我開演唱會，所以我話我最叻賣飛，我話你有演唱會搵我去唱啦，我去幫你賣吓飛。」

對於TVB叫自己參加綜藝節目和跳Hip Hop，波姐也實在不解。（鄧穎琪攝）

馮素波近年作出多項新嘗試，而21年她幫迪士尼電影《奇幻魔法屋》配音，更收到迪士尼的信件讚揚她配得好。（《奇幻魔法屋》截圖）

而另一次，TVB叫波姐去台慶表演，項目是跳舞，她說年輕時都有跳過踢躂舞，不過公司這次竟叫她和一班年長同事一齊跳Hip Hop，「我梗係唔返啦！我唔需要搏埋條老命呀嘛？我見有一兩個同事，話『攞命呀！跳完入咗醫院！』點解？因為骨架嗰啲，最辛苦嗰個就係我死咗個妹夫，余子明嗰年都有跳，佢話『黐線㗎，我幫佢跳，跳到上氣唔接下氣！』咁我覺得我個抉擇係啱，因為嗰個唔係我範疇。你擺出嚟係想我哋出醜定係想我哋美化呢？你要一班老人家出去跳Hip Hop，係俾人笑，咁我覺得好影響我日後嘅發展。」

余子明（右四）與馮素波（右五）從6、70年代已認識，經常一起工作、開騷，余子明後來亦成為了波姐妹夫。波姐透露，余子明幫TVB跳完Hip Hop後都覺得黐線。（Instagram：borjer_alice）

波姐問，要一班年長藝人跳Hip Hop，到底是想美化他們還是想讓他們出洋相。（電視截圖）

高層變動、合約條款改變 體力難負荷成離巢伏線

波姐不諱言，前年無綫藝員管理部原本的話事人退休，新高層接任，合約條款都隨之大幅改動，當時她已經想和平分手，對方卻遊說她續約：「佢話，波姐或者你同我簽多年啦，好似我一上場就趕到你哋走晒咁，我話有啲條款真係唔適合我哋年紀大嘅人做㗎喇。」當波姐指出自己快將完約，覺得合約期內工作量變少，對方又說：「你知就嚟完就好啦，你唔再同我簽，你再唔幫我哋嘅話，明年我更加安排唔到嘢畀你做呀。」雖然不能透露合約內容，但波姐就覺得，自己畢竟年紀大了、體力差了，做不到就不要勉強，「佢哋合約裡頭嘅條款，應該都係跟隨每一個話事人、每一間公司，因為時代變遷、市場嘅需要去改變嘅，就唔係關乎你係咪一個藝員，佢係行政上嘅改變，我哋做得嘅就做，唔做得嘅咪自己退出囉。」

波姐早前貼出與TVBuddy的合照宣布離巢，她說自己其實很喜歡TVBuddy，收藏了不少它的紀念品，更是真金白銀買。（Instagram：borjer_alice）

波姐從不否定TVB同事的人情味，除了見證住不少寫字樓同事由少女、少婦進化到退休之齡，幾十年來每次見面仍有講有笑外；監製、藝人都一樣很疼錫自己。她兩年前做完大手術，監製盡量不給夜通告，又常跟她說：「波姐，你辛苦，你走先啦，我哋識處理。」拍《隱形戰隊》時，唐詩詠、陳山聰、林子善更是自發調通告時間，寧願自己辛苦點遲收工，都想波姐等年長藝人快手拍完回家休息。不過波姐的心態是：「成日要人就，就得幾多？」有時接了套劇，明知趕住煞科埋尾，要連踩七日，波姐不想帶給大家麻煩或耽誤進度，「做到我哋咁嘅年紀，會唔會去認衰話自己頂唔順走先，雖然監製有叫過你咁，不過成日要搵替身，搵借位，搵人遮咗你個位置，都係帶畀同事一個麻煩，咁我就死頂都做。」

《隱形戰隊》中，馮素波（右下）戲份不多，飾演茶餐廳食客，冇《超能使者》這麼辛苦，但唐詩詠、林子善、陳山聰等主動提出調通告，先拍完她的戲份，讓她可以早點回家，不用一直坐在廠內呆等。（《隱形戰隊》劇照）

雖然藝員部一般不會叫波姐去劇集宣傳活動，但她十分感謝《隱形戰隊》幾位主角，以及監製文偉鴻對自己身體狀況的體諒。（資料圖片）

與藝員部話事人分手 對方沒挽留反而走得舒服

早在3、4年前，波姐接受《01娛樂》專訪，已透露過想外闖的想法，認為綠葉若永遠躲在TVB，是悲哀、會跟社會脫節的，而她近幾年確實積極做不同範疇的工作，唱歌登台、拍電影、拍MV、開YouTube等，外間迴響也是始料不及，「我諗唔到原來社會上咁多人都接受我呢個『貼地嫲嫲』，好多Fans支持我，變咗我多咗啲題外話嘅嘢做，唔係公司嘅嘢我都多咗做。」碰巧合約差不多完，波姐亦萌生去意，她說去年還騷後，公司沒安排太多工作，但合約期差不多結束時，藝員部高層都有致電傾續約安排，「佢又唔係好特別挽留，但係又唔抗拒我要留低，即係話，你乜嘢條件都唔改變嘅，公司當然都想我可以照往常咁做，咁如果我話唔做，佢又好似唔敢勉強我好似往時咁幫吓手。」

波姐60年代起已開始在夜總會、歌廳等擔任駐唱歌手，好唱得。（電視截圖）

馮素波除了玩IG，亦開設了自己的YouTube Channel「貼地嫲嫲」，更呼籲大家「CLS」，好跟得上潮流。（YouTube：貼地嫲嫲馮素波）

波姐於是主動釋出善意，她問：「我哋朋友嚟㗎嘛？」對方和應，問她若然第時在公司以外有工作需要她幫手，波姐會否答應，她便說：「當然會啦，我哋係朋友吖嘛。」就這樣，雙方和平地結束合作關係，對波姐而言，她只是與那位藝員部話事人分手，並非跟TVB分手。問到公司冇挽留會否感失望，波姐卻反而走得舒服，「公司冇話唔要我，又冇挽留，我自己亦都覺得咁樣走得好舒服，我喺出面接嘢接得好舒服，唔使下下打電話返去問過先。」儘管90年加入TVB以來，波姐也曾短暫離開，轉投王維基的香港電視，但前前後後都合作30年，對於拜別無綫，波姐不覺得是結束，淡淡然表示：「佢哋有劇搵我，我唔會拒絕嘅，或者一個公司亦都唔一定需要你。每一代有每一代嘅藝員，總之都係一個開心，我唔覺得係結束囉。」