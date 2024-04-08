小紅老師被黃子佼騷擾「長達半年」　昔日背小S偷食自覺沒有錯

網紅Zofia又公開一名被黃子佼性侵的受害者，再次引發網友熱議，不少女星、網紅紛紛留言譴責，而之前控訴NONO性騷、性侵的小紅老師，也再發文揭過去遭到黃子佼騷擾的過程。



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小紅老師發文提到在看到受害者K小姐被性侵的自訴後，讓她感到恐懼，也回憶起過去遭黃子佼利用msn和電話狂騷擾的情形，他會用「為藝術而犧牲」的話語連哄帶騙，「像他主持般非常篤定的口吻和態度，就是要給你個機會，讓你當他的模特」，她吐露有半年多的時間一直受到黃子佼MSN的關心以及電話不斷的邀約，還會在電視台門口等她，會是去台南時緊迫的想要跟她見面。

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小紅老師更揭兩人第一次見面時，黃子佼就大談小S和偉忠哥因為他偷吃而封殺他，讓他在演藝圈不能生存，只好轉做幕後，完全不覺得他偷吃有錯，當時就覺得他人品有問題，所以之後就婉拒他各種見面的邀約，最後小紅老師也呼籲「如果黃子佼、NONO這種人之後還接的到演藝工作，甚至還有人買單，那錯的就是我們。」感嘆「台灣的優良品質，寬容與健忘，變成這一類人最好的保護傘。」

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