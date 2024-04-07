黃子佼於「台版N號房」下載未成年裸露片　網站截圖驚見這些女星

藝人黃子佼因在有「台版N號房」之稱的色情偷拍論壇「創意私房」下載多部少女裸露片，其中7部為未成年觸法，消息傳開後引發外界撻伐，也才讓台灣人正視到偷拍論壇背後的恐怖。5號網紅推手、前AV導演圤智雨，發文「解秘黃子佼下載的創意私房」，揭露內幕，「上百位的台灣小模網紅網美的裸照，只要花錢就買得到了」，他分享一長串名單中，竟還驚見林襄、蕾菈。



圤智雨日前發表以「解秘黃子佼下載的創意私房」為題的文，他認為當新聞焦點都在黃子佼的身上時，其實真正要關注的重點還是創意私房。圤智雨透露，老司機都知道該論壇之前叫「小圈子」，後來怕被抓包，才改名字。

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圤智雨直言，該論壇之前有被檢舉過，但還是很勇敢的繼續經營，「由此可見台灣的法律規範如此的不堪，由此可見這個網站多好賺」！他覺得與其討論黃子佼人品，不如將焦點放在創意私房上面。

圤智雨說：「圈內非常多的外拍模特兒也好，現任或前任J K女郎也好，展場模特兒也好，直播主也好，小藝人也好，花一點錢就會發現，要得到名單上面這些人的裸照，一點都不難。」他甚至篤定認為，「所有透過私拍賺錢過的女生，基本上這個網站，大部分都找得到，只能說這一個站長真的很好賺」。

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所以，圤智雨不禁直呼：「黃子佼的人品如何？根本不重要，重要的是，這個網站裡面上百位的台灣小模網紅網美的裸照，只要花錢就買得到了。」圤智雨同時也分享多張該網站截圖，有上百個不同名字的資料夾，其中還發現林襄、蕾菈、香菱等女星名字，雖不知內容物為何，但已令人頭皮發麻。

圤智雨也呼籲：「與其要黃子佼交出硬碟，不如政府硬起來查封這個網站，可能還會好一點。」

圤智雨分享網站截圖。（FB@圤智雨）

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