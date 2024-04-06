婚姻｜黃子佼錯上錯　老婆仍不離婚！面對輿論二人其實最需要一事

藝人黃子佼被爆出購買未成年少女偷拍影片，妻子孟耿如在臉書發文，並代替老公大眾道歉，引起社會兩極評論。開業諮商心理師羅惠群指出，孟耿如具有公眾人物身份，發文內容不只代表她個人，但是夫妻間以及親子間的關係，可能需要專業人員協助，提供婚姻治療、家族治療，甚至是特別性治療。



孟耿如發文直指自己很多事情是跟大眾同時得知，並且說黃子佼真的錯了，「身為他的妻子和小孩的媽媽，這段婚姻是我的選擇，也是我要負起的責任，我會承擔自己所有的選擇，盡全力陪伴和付出。」網路上正反聲音兩極，有人力挺孟耿如，也有人質疑怎麼可能會不知情。

羅惠群表示，以專業角度來看，孟耿如確實有可能不知情。他分析，觀看未成年偷拍影片，可能是戀童癖或是有特殊性癖好，並非主流性文化，或是有不倫概念，因此不少人會刻意隱藏。再加上，黃子佼去年捲入MeToo風波到這次未成年偷拍影片事件，對於孟耿如與黃子佼之間關係是很大的打擊。

認識一個人、決定走一輩子、生小孩等，羅惠群說，這些都是經過時間累積的認識與決定，孟耿如內心不免會產生矛盾。至於孟不離不棄，代替道歉等作為，是否出現無條件包容對方的「聖母情節」？他個人不這麼認為，不論是黃或是孟，都屬於公眾人物、藝人的對外聲明，其實不止代表個人，可能也包含有經紀公司，甚至受到文化中社會大眾對於角色的期待。

羅惠群指出，黃子佼、孟耿如還育有子女，他們可能需要回到非常隱私的狀態下，由專業人員協助包含婚姻治療、家族治療、特別性治療。戀童癖可能需要特殊刺激，是否會影響夫妻間的親密行為，甚至日常生活；或是資訊連環爆可能也會影響夫妻間的信任。

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