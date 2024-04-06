黃子佼死性不改孟耿如為何不離婚？網民分析一盲點：不該公開支持

近日黃子佼被爆出大量購買偷拍論壇影片，其中7部還涉及未成年，引起各界群起撻伐。他與老婆孟耿如先後發文道歉仍無法平息眾怒，而藝人們也紛紛發文譴責，其中隋唐更直接表態封殺。孟耿如在4月5日下午發表道歉文，除了替黃子佼道歉也坦言「這段婚姻是我的選擇，也是我要負起的責任」對於外界勸她離婚表明堅定立場。孟耿如在黃子佼多次出包後仍選擇力挺，讓不少網民好奇她為甚麼還不離婚。



黃子佼購買少女不雅片事件爆發後，有網民在Dcard發文「孟耿如為什麼還不離婚？」引起廣大討論。這網民表示無法理解孟耿如怎麼有辦法跟這種三觀崩毀的罪犯在一起，懷疑還是孟耿如其實也是被害人，有斯德哥爾摩症候群之類的。

（Dcard截圖）

對此不少網民認為孟耿如或許是緩兵之計，像之前出事過的藝人另一半一樣，等待風波平息默默離婚。也有網民提出黃子佼去年玉石俱焚是復仇型人格，不排除孟耿如是否也有影片在對方手上。另外也有人突破盲點，認為：

．「要不要離婚，不是孟有問題的重點。是她不該在大眾面前一直幫黃加油、說話」

．「他這樣的女人就是那種被家暴或外遇，還離不開老公的那種女人，但她又不是沒有能力養小孩的女性。所以她的處境不值得同情，這都是她自己的選擇」

．「她私下身為老婆要怎麼無腦支持是她的事情，就是不該公開支持給社會中跟黃一樣變態的人看到，覺得我這樣做後再裝可憐 大眾就可以輕易給機會原諒吧！」



【懶人包】黃子佼性騷擾懶人包「拖大量藝人落水玉石俱焚」這個香港男星亦中招（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 43

延伸閱讀：

孟耿如道歉「黃子佼未了解影片取得來源」 網紅媽咪質疑：真不知道？

黃子佼又出包「孟耿如為什麼還不離婚？」 網分析1盲點：不該公開支持

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】