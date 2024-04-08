卜學亮早揭黃子佼「只愛青春肉體」被當面踢爆癖好表情超尷尬
撰文：聯合新聞網
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黃子佼去年被指控性騷，日前在偵查過程中發現他還是偷拍網站的高級會員，持有未成年偷拍影片；近日揭發黃子佼性騷的吹哨者Zofia更爆料有另一名K小姐指控10多年前遭黃子佼性侵，引發外界撻伐。此外，有網友更挖出過去黃子佼與卜學亮上節目《國光幫幫忙》的影片，卜學亮更爆料黃子佼偏愛「青春的肉體」。
【圖輯】點圖放大看二人昔日登上《國光幫幫忙》的節目片段👇👇👇
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日前有網友在threads放上一段黃子佼、卜學亮過去一起上節目《國光幫幫忙》片段。節目中，卜學亮爆料黃子佼最讓人受不了的一點是「只愛青春肉體」，他解釋，黃子佼的一些聚會、KTV總是邀約一些10幾20歲的年輕女性友人，「他是說想要知道年輕人的想法」、「他就是喜歡跟很青春活力的女孩子在一起。」而一旁黃子佼則趕緊解釋，自己只是想「吸取一些青春的活力」，強調「不想退流行」，且身邊女性朋友「也有老的」。
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昔日影片再度曝光後，網友們也紛紛留言表示：「他看起來就是一副被抓包的臉」、「當下超怕的臉」、「知道了這些後，真的超不舒服」、「能在節目中當話題講，那表示當時在演藝圈就不是秘密」、「身邊的人大概也是看破不說破（可能知道他就是喜歡年紀小的，但不一定知道犯行部分）」、「他一直摸耳朵⋯⋯ 真的是想說謊的微動作」。
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