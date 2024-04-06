黃子佼再犯錯　老婆FB被網民洗牌勸離婚！地震時兩公婆互動曝光

黃子佼被爆出購買未成年少女偷拍影片，且是在去年捲入性騷擾風波道歉後，仍持續購買，引發外界抨擊。一連串的風波下來，妻子孟耿如仍不離不棄，許多網民到她Facebook留言：「拜託你離婚吧。」她早前緊急宣布取消原訂於4月5日出席的站台活動後，頂不住網友排山倒海而來的攻擊，也關閉部分貼文的留言。



黃子佼去年爆出性騷擾紛爭後，孟耿如就已連帶受到影響，當時正準備舉辦藝術展，被迫取消所有宣傳，原本產後復出要參演的新戲也喊卡。今年初，黃子佼官司消停了一陣子，在Facebook發文向被害人道歉，孟耿如也留言力挺：「我永遠愛你，加油老公。」並表示會一起「勇敢面對」。近期孟耿如拍戲、副業、出席活動等行程慢慢展開，沒想到又遇到黃子佼爆出購買未成年少女偷拍片的爭議，比起之前的風波，受到更大程度的抨擊。

孟耿如原本於4月5、6日要出席姊姊米糕品牌的活動擔任一日店長，4月3日大地震當天，黃子佼也爆出此事，但當天大眾關注焦點都在地震，孟耿如也忙着整理一片狼藉的家，似乎沒有發現事態嚴重性，還宣佈要出席活動的訊息。

結果隔天外界開始抨擊黃子佼，甚至質疑孟耿如「為甚麼不離婚？」她緊急宣佈取消出席活動，稱「計劃趕不上變化」。但網民攻擊不斷，到孟耿如的貼文下留言，甚至質疑她是共犯，她刪除與出席活動相關的訊息，也關閉留言。不過也有許多網民心疼她，認為這是黃子佼的錯，不應牽扯到妻子。

孟耿如曝光大地震當下的影片中，她衝去保護年幼家人，但黃子佼僅「出聲」、沒「現身」，在遠處喊：「這邊有碎玻璃我過不去。」孟耿如緊張問黃子佼：「你還好嗎？你確定？不要騙我喔。你有沒有受傷？」最後更擔心地主動前去查看黃子佼的狀況。網友對此片也質疑：「爸爸不見了嗎？」、「有聽到有男人說話，為甚麼他不過來？」、「忙着搶救他的未成年影片。」

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