黃子佼一動作嚇到小S尖叫　舊節目過火畫面曝光　網民震怒：太噁

藝人黃子佼去（2023）年捲入性騷風波，在調查過程中，檢方還查出他持有女性的私密影像，其中甚至包含7部影片受害人是未成年。而過去女星小S（徐熙娣）主持節目時遭黃子佼掀裙子，該畫面也被翻出，引起熱議。



黃子佼當年上節目《娛樂百分百》，玩遊戲時小S露出美腿，黃子佼問：「你怎麼露大腿？」接著竟伸手把她的草裙掀開，讓小S嚇到尖叫，黃子佼則笑回：「沒有東西啦，那個緊身褲啦。」小S則甩了黃子佼巴掌，黃子佼則說：「好了可以了！不要再演…家務事！」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

對此，網友則紛紛留言：「最近黃子佼的新聞，我現在真的覺得小S當初被分手很幸運」、「掀裙子超噁，到底怎麼會有女人愛他傻眼」、「太噁了」、「現在看到黃子佼有戀童癖覺得好噁」、「不可能直接用手去掀吧」、「娛樂圈一定要是社會亂源嗎？」

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此外，黃子佼曾上節目《百萬小學堂》的節目片段也被挖出，節目中一群小朋友高舉雙手喊：「選我選我！」黃子佼則說：「我特別喜歡看這畫面。」對此，歌手陳芳語則痛批：「真的很噁，為他加油也很噁，為何最近那麼多噁的事。」

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