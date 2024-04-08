女歌手疑似逆風撐黃子佼　鬧網民「落井下石自命清高」反被嘲無知

黃子佼購買持有未成年少女被偷拍的不雅影片，遭到外界譴責，如今又有受害者曝在未成年時遭到對方性侵，更是讓許多網紅、女星發文呼籲不要讓黃子佼復出演藝圈，而棉花糖樂團的主唱小球（莊鵑瑛）日前在社群的發文疑逆風相挺，引發粉絲不滿，她也再發文回應。



小球5日在Threads發文寫道「落井下石與自命清高的人們，正狹（挾）持看手機的我們。」不少網友認為她是在指黃子佼的事件，因此忍不住怒轟「身為你多年歌迷，非常失望」、「笑死，原來撻伐加害者是落井下石自命清高喔」、「你知道你在幫你的犯罪者講話嗎？不要將無知表現的一覽無遺，他不是單純看A片，而是犯罪。」

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面對網友的砲轟，小球則回應「如果這句話讓你代入佼佼哥事件，那也就是我說的擔憂，因為在我發文之前就明確也有意識知道我講的不只是這件事，而是包括地震所有消息和其他更大結構與更大規模與代代影響的事。」更指出「我們都是被所有眼見的事情餵養，而解決辦法是什麼，這才是核心。」對於網友的這些回應，她更坦言「直接回饋了我心裡預設的多數人反應」。

小球這樣的回應更是激怒網友，「只要有人把話攤開來說，在你口中就是被你釣到了？邏輯滿分欸。」、「話不好好講在那邊釣什麼魚」、「被挾持手機妳在這邊釣魚，兒童及少女少年們的生命被挾持性暴力對待時妳在哪啦？」

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