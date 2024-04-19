49歲第一美女產子2年後罕露面「夫妻接力湊仔」視老公為神隊友

林志玲（志玲姊姊）5年沒在大銀幕上出現，難得放下母職，長時間離開兒子，今晚赴北京國際電影節開幕式。她的工作邀約依然眾多，她說：「偶爾可以小小請假出來上班，或帶著他在身邊，讓他看看不一樣的世界也挺好。」



現階段的她挑選工作，若時間允許，有意義及有趣的項目都會考慮，除了影展相關活動，也包括她長年投入的公益。她透露正規畫心理健康專案，尤其是兒童心理健康，這是志玲姊姊慈善基金會今年的重點工作，希望給予社會上需要的家庭輔助。

【圖輯】點圖放大看更多林志玲靚相👇👇👇

+ 19

「只要是有意義的活動，還是可以聯繫姊姊，如果姊姊的出現可以給到一點點溫暖和快樂的話，I’m there。」至於何時才能拍戲？她說自己平時倒不會冒出戲癮，但「有看戲的癮」，只是因為顧小孩，太久沒進電影院好好看電影，只能等兒子再長大一點。

談起兒子，她形容兒子不怕生、很活潑好動，是獨立的孩子，也喜歡和大人互動，不過，依然最黏媽媽。「他很喜歡吃東西，有時候我朋友會用吃東西來吸引他，譬如跟他說來吃Banana，他就會看著香蕉說出『Banana』，可是他還是選擇我，黏在我身邊沒有過去。」

【相關圖輯】台灣女生最想擁有的臉蛋TOP 10 蔡依林第5 林志玲屈居第2敗給她（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

問她和老公AKIRA各自擅長的育兒範圍？志玲姊姊說：「人家說夫妻育兒是接力賽，我們倆也沒有誰特別哪部分強，我們是搭配很好的隊友。先生很有才，他最近用紙箱做了一些玩具，小車車，還有小停車場，我覺得很可受，比買的更珍貴！」

從懷孕到兒子出生至今，林志玲暫時未再接洽需時較長的工作，拍戲也因而暫停，她解釋：「小朋友的成長非常快，所以我很珍惜陪他成長的過程，看著他，會想到他的個性養成，都是我們的言教身教，潛移默化走進他的心中，所以現階段多多陪伴很重要。」

【相關圖輯】蕭敬騰向50歲林有慧求婚 台娛圈8對姊弟戀 林志玲竟老Akira咁多（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

林志玲說：「我真的從小寶貝出生到現在，每天都在一起，我很喜歡跟他講話，日常生活的對話內容也可以當教材，譬如看到停車場的P，就會跟他說是代表PARKING，「之後他看到P，就會跟我說『媽媽，停車場』，他因此多認識了這個字母，遊戲教學很快學起來。他也喜歡玩醫生在醫院幫忙看病的遊戲，我是一個很好的玩伴。和小朋友玩會回到自己純真的童心，是很快樂的，看到他的微笑，更覺得滿足。」

延伸閱讀：

黃子佼恐「無法復出」！Selina傳8字 20年交情斷聯了

張小燕發聲「真是傷透了」 後悔讓孟耿如嫁黃子佼

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】