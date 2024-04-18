小S要求Tyson Yoshi邊唱歌邊脫衣　一下扯起件衫曬超強爆肌惹尖叫

由小S（徐熙娣）、派翠克主持的東森綜合《小姐不熙娣》，日前帶著班底們一起飛往香港錄製外景，除了親訪香港著名景點外，也品嘗道地港式料理，邀請歌手Tyson Yoshi、阿本擔任嘉賓。小S不忘拱Tyson邊唱歌邊脫衣，從沒被這樣要求過的Tyson，還忍不住偷瞄鏡子，深怕自己狀態差，這臉紅心跳的橋段也讓氣氛沸騰到最高點。



很少接外景節目的小S，這一次帶領大隊人馬來到香港拍攝特別企劃，心情顯得相當輕鬆、興奮，她說：「香港粉絲很熱情，東西也很好吃，一切都很開心跟期待，踩點很多景點並吃到很多當地美食，大力推薦所有人都可以安排一趟香港旅遊。」小S更在第一天晚上的外景錄到不想回酒店，收工後還繼續跟大家閒聊及品嚐銅鑼灣知名的辣蟹美食，待到店家打烊還捨不得離開。

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阿本在《模范棒棒堂》時期，曾多次來到香港辦演唱會及粉絲活動，在當地也相當有知名度，這趟行程一路上被很多粉絲認出來要求合影留念，還笑稱自己紅的程度可能超越小S。這一趟行程邀請多位當地的藝人、網紅當地陪，帶領小S及團隊走訪香港景點，所到之處吸引眾多民眾駐足，爭相拍照，網路上還掀起一波「小S在哪裡」的風潮，引起網友熱烈討論。

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