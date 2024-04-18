具俊曄登韓綜又放閃 曬8張與大S絕密約會照片：謝謝你跟我結婚
撰文：中天新聞網
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藝人大S（徐熙媛）2022年與舊愛具俊曄復合後閃婚，浪漫的戀愛故事羨煞眾人。近日具俊曄返韓上綜藝節目，曝光了8張與大S在電梯中的甜蜜自拍，並透露大S經常向他告白，2人如今都相當珍惜這段得來不易的緣分。
具俊曄近日在韓綜《脫掉鞋子恢單4Men》公開8張與愛妻大S搭電梯時的自拍，畫面中多是由具俊曄掌鏡，大S則依偎在老公懷裡，看來相當幸福。（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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對此，具俊曄解釋每次和大S外出或約會時，都會在電梯一起合照，也提到大S不吝於向自己告白，曾對他說「謝謝你跟我結婚」，讓他相當感動。也因為感受到這份溫暖，具俊曄也開始向母親表達感謝，學習說出「我愛您」，讓母子與婆媳關係變得更加融洽，表示母親知道「兒子現在非常幸福」後，也很替他感到開心。
此外，面對大S近年遭前夫與前奶奶指控、影射家事新聞，具俊曄日前被問到有無曾動念離開演藝圈和大S雲淡風輕的過生活過日子？他坦言，「那樣當然好啊，熙媛也是想那樣才不工作的，因為人們的謠言、假新聞…等這些事情，我也是一樣的，只要有熙媛在，我覺得不管在哪裡，2個人獨自生活也沒關係。」對謠言、不實內容相當無奈。
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具俊曄習慣順其自然的過生活，對於「引退」時間，他則表示沒有刻意規劃，「我自己的人生是像水一樣順著過生活的，所以並不會強制自己去做什麼，就像水流一樣順其自然的生活，其實就像跟熙媛睽違23年再次相遇，這是從來沒有想過的，我覺得這真的是命運的安排」。
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