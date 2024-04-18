Selina斷言黃子佼不可能復出　向好友傳8字短訊「內容曝光」

藝人Selina 17日出席母嬰品牌活動，被問到黃子佼近來的風波，她表示和對方有超過20年的交情，希望黃子佼勇敢面對，也直言會支持兒少相關修法。



黃子佼近日爆出持有未成年女性的私密影像及涉性侵17歲女孩，引發各界撻伐。對此，Selina坦言非常震驚，在新聞報出的隔天就傳訊息給對方，「我很認真思考內容，我打了『勇敢面對、珍惜所愛』」，並表示和黃子佼是超過20年的朋友，「我希望他勇敢面對，他的家人需要他」。

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Selina說，她跟黃子佼的太太孟耿如不太熟；而被問到藝人賈永婕和隋棠等人發起的兒少修法，她回應當然會支持修法，相關的權利一定會支持，但她本身還沒有花太多時間去了解內容，所以還沒辦法公開說支持；至於黃子佼是否還能復出，她則回應「應該不可能」。

此外，黃子佼的徒弟黃路梓茵（Lulu）17日出席運動鞋品牌活動被問到此事，則未多做回應；在她離開現場的過程中，有大批媒體因推擠爆出衝突，場面一度相當混亂，她則迅速逃離現場。Lulu對於恩師犯下的罪行，10日曾在臉書沉痛發文：「老實說我到現在的心情還是很混亂，雖然我持續正常上班工作，只是心碎一地。」

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