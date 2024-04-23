曾撞臉張國榮人氣急升　男星30年後重返公仔箱拍劇「近況變成咁」

30年前曾以《我的憂傷不讓你看出來》爆紅的歌手陳逸達，當年因神似張國榮竄起，作品橫跨歌壇、影壇之際卻突然銷聲匿跡棄影從商，淡出演藝圈多年，近來再度回歸螢幕，參演金鐘編劇徐譽庭執導的《不夠善良的我們》，與許瑋甯有許多對手戲。



陳逸達與徐譽庭多年前合作舞台劇《黑夜白賊》後成為好友，徐譽庭表示：「陳逸達是我執導生涯的第一個男主角，同時也是他第一次出演戲劇就驚艷各界，這次找他重出江湖，對我來說有著很特別的意義。」陳逸達劇中飾演明星「霍一劍」，12年前曾因Rebecca（許瑋甯飾）的一席話保住代言。

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《不夠善良的我們》有許多驚喜客串演員，金鐘視帝藍葦華將在劇中扮演「非常關鍵」的角色。因為太激賞藍葦華的演技，徐譽庭是拜託了謝盈萱的牽線才促成合作，「因為他的角色太關鍵了，所以不能劇透，我只能說非常謝謝藍葦華，才能讓這段重要情節，又感人又無奈」。

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