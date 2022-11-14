金馬獎｜4位演員食最多白果！張國榮5度入圍空手而回不及一女星慘

第59屆金馬獎將於11月19日頒獎，在演員「食白果次數」的排名上，女星陸弈靜累計7次爭獎失利，成金馬史上「食最多白果」的演員；已故男星張國榮曾5度叩關金馬獎，卻都與獎座擦肩，相當可惜；杜汶澤與鄭人碩則排第二，皆4度陪跑。台灣傳媒《TVBS新聞網》特別整理了4位演員在金馬主角、配角上食白果的紀錄。



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杜汶澤、鄭人碩／男主角1次、男配角3次

杜汶澤與鄭人碩2人生涯皆4次入圍金馬獎，但卻都無緣獎座，同時2人也與林雪，同為金馬史上男配角獎食最多白果的演員。但杜汶澤與鄭人碩兩人所演出的角色在影壇上知名度頗高。杜汶澤曾在《無間道》中飾演傻強（徐偉強），也在《頭文字D》中飾演周杰倫的好友阿木。鄭人碩則有代表作《角頭》系列電影以及《醉·生夢死》，其中《醉·生夢死》也讓他拿下北影男配角獎。

張國榮／男主角5次

張國榮雖在國際影壇屢創佳績，但生前卻不曾拿過金馬獎，他曾憑《霸王別姬》、《春光乍洩》、《風月》等片三度入圍康城影帝；也以《東邪西毒》入圍過威尼斯影帝。但他生涯僅靠《阿飛正傳》獲香港金像獎影帝。不過張國榮主演的《霸王別姬》舉世聞名，除了讓他獲日本影評人協會「最佳男主角」。還與影帝梁朝偉、影后蕭芳芳3人，在2010年被CNN評選為「史上最偉大的25位亞洲演員」。

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陸弈靜／女主角1次、女配角6次

非演員科系出生的陸弈靜，在30歲後被名導蔡明亮挖掘，成為他的固定班底，陸弈靜曾以《河流》、《你那邊幾點》、《不見》、《深海》、《一席之地》、《德布西森林》、《3天2夜》7度叩關金馬獎，但從未拿過獎，堪稱最悲情代表，也是金馬獎史上食多次白果的紀錄保持人。但即使陸弈靜至今始終無緣金馬，不過演技實力仍備受肯定，曾在亞太影展與台北電影獎上，都拿下過3次女配角獎。另外，陸弈靜也曾在金鐘獎上2度奪下迷你劇集女主角及1次女配角獎。

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