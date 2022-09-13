73歲邵氏女星曬陳年合照「集合14位港台巨星」張國榮劉德華罕同框

73歲邵氏女星「娃娃」潘迎紫因主演《神鵰俠侶》打開知名度，她過去不僅是當紅的收視率保證，1980年代的台灣電視圈更是受其影響之深。而現年73歲的潘迎紫，還擁有凍齡的童顏外貌，被封為「不老神話」，可謂美魔女始祖。潘迎紫日前在社群平台曬出一張堪稱「史詩級」的合照，諸位台港巨星竟都在其中，讓大批網友感動直呼是：「非常珍貴！」



在潘迎紫本月1號分享的照片中可見，台港14位巨星包括張國榮、劉德華、關之琳、朱茵、莫文蔚、吳鎮宇、伊能靜、舒淇、邱淑貞、向太陳嵐、王小鳳、吳辰君和夏玉順等人齊聚一堂，看上去相當青澀卻各個散發巨星風範，而潘迎紫也感慨寫下：「一幅值得珍藏的畫面，難得大家有緣來相聚。」如此珍貴的畫面一出，令廣大影迷都相當驚喜。

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照片集合台港14位巨星，甚至連已故藝人張國榮也在其中，讓眾多網友都感嘆：「真的是最美好的時代」、「群星璀璨的年代」、「大家都好青澀年輕」、「非常珍貴的照片」、「太珍貴了，再也聚不齊了」，另外也有網友發現：「關之琳演過電影版的小龍女，劉德華和張國榮演過楊過，舒淇也演過紅拂女，娃娃姐演過小龍女和紅拂女」，認為緣分實在是相當奇妙。

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