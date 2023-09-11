吳卓羲張智霖等「大灣仔」赴大馬曬唱功　翻唱張學友張國榮經典歌

由張智霖、謝天華、林曉峰、梁漢文和吳卓羲帶來的《燃燒吧！我們的哥演唱會》一開場就以第一季《大灣仔的夜》主題曲《大灣耶》和大馬的觀眾歌迷見面。



永遠離不開沙發的大灣仔

有看過第一季《披荊斬棘》和當時衍生綜藝《大灣仔的夜》的朋友，相信都記得大灣仔們最喜歡的就是可以悠閒舒服地坐在沙發上喝喝茶、聊聊天，而在演唱會現場他們竟也真的把《大灣仔的夜》佈景沙發搬上了大舞臺，看著他們每當其中一人站在前面唱歌跳舞，幾人就在後面各做各事的畫面即搞笑有趣又不顯無禮違和，整個輕鬆場景就是大家所熟悉《大灣仔的夜》搬美好。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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神仙回憶殺經典香港音樂

在這場《燃燒吧！我們的哥演唱會》中，歌單裡的旋律無疑都是首首讓人直呼「回憶殺」的存在，從多首經典TVB電視劇主題曲《衝上雲霄》的《歲月如歌》、《西關大少》的《相愛無夢》、《潛行狙擊》的《獨行》；到致敬香港樂壇經典歌曲——張學友《她來聽我的演唱會》、李克勤《護花使者》和張國榮《當年情》等，讓坐在觀眾席的大家不知不覺跟隨著大灣仔們一起將歌詞唱了出來。

值得一提的是，這次來馬舉辦《燃燒吧！我們的哥演唱會》的大灣仔們還將之前曾在《披荊斬棘》演出過的曲目完美複刻重現於大家的眼前，其中就包括了他們在首次公演中，以最高火力值換取無人問津且最艱澀難懂的歌曲《3189》。雖然這次現場版的《3189》還是保留了他們在《披荊斬棘》中為演出而創作設計的X-Part，但在後半部分大灣仔還是非常有誠意地增添了幾段以馬來西亞美食為主題的念白歌詞，如榴槤、肉骨茶、Asam Laksa和Nasi Lemak。

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吳卓羲唱功漸長、現場超穩

在五人裡面，梁漢文、林曉峰、謝天華和張智霖都是屬於唱功優秀的大vocal，唯獨吳卓羲在出道早期就曾有過的唱歌音準有問題、聲音太虛唱不上高音的過往與評價，可這次他在現場演唱solo歌曲《有時》和《金剛》時的發揮卻超乎意料地穩妥，該飆上去的高音都唱了上去，一點都不差！

雖然不少到場的觀眾都是因為看過《披荊斬棘》而重新認識爆紅的大灣仔們，但對於從小聽香港歌曲和TVB電視劇長大的觀眾來說，當晚看的不僅僅是演唱會，反而更像是給自己童年、自己青春的一個獎勵，讓我們有機會一次過親眼見到好幾位元從電視螢幕走出來的男神，有幸親耳聽到他們演唱一首首曾在我們腦裡盤旋過很久很久的旋律。今年2023《燃燒吧！我們的哥演唱會》大馬站是結束了，但希望可以如張智霖在演唱會尾聲時所說的那樣，希望下次他們有機會捎上陳小春和周柏豪一起再回來馬來西亞開辦演唱會。

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《燃燒吧！我們的哥演唱會》完整歌單

1. Full Cast - 大灣耶

2. 林曉峰 - 歲月如歌 (沖上雲霄)

3. 謝天華 - 獨行 (潛行狙擊)

4. 吳卓羲 - 金剛 (男人之苦)

5. 梁漢文 - 留痕 (鑒證實錄)

6. 張智霖 - 相愛無夢 (西關大少)

7. 梁漢文 + 張智霖 - 無名之輩

8. 梁漢文+林曉峰 - 她來聽我的演唱會

9. 吳卓羲 + 謝天華 - 護花使者

10. 謝天華 + 吳卓羲 - 當年情

11. 林曉峰 + 張智霖 - 你要我如何 我們就如何

12. Full Cast - 3189

13. 林曉峰 - 對面的女孩看過來

14. 吳卓羲 - 有時

15. 張智霖 - 祝君好

16. 謝天華 - 愛很簡單

17. 梁漢文 - 七友

18. Full Cast - 大灣仔的歌

19. Full Cast - 大灣仔Medley



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