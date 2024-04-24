花蓮地震｜女星揭災情「衣櫃倒塌壓爛門」：好在沒有砸在我身上…

4月3日花蓮地震後餘震不斷，台灣中央氣象署原預估餘震將趨於平緩，不料自22日傍晚起，接連發生多起規模5以上地震，光是23日凌晨就連續發生多達83起地震，其中包括2起規模6以上，引發網友熱議。對此，主播劉涵竹家中更衣室還被震垮，驚悚畫面曝光！



劉涵竹昨天在臉書曝光家中地震後的災情，表示地震後她家的更衣室、一扇門都被壓垮。她解釋，原先衣櫃收納是做到頂天，將螺絲鎖死在天花板，不料近來地震不斷，接連幾次搖晃後螺絲都鬆脫了。

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劉涵竹直言，昨天地震後聽到更衣室一陣撞擊聲，後來發現門已經出不去，「導致我完全沒辦法出門，取消上午行程，因為我的內衣外衣全在裡面，只剩下身上穿的睡衣。這個原因實在太荒謬，但還真的發生了!」

劉涵竹後來請設計師過來查看，發現門是被三大面衣櫃直接頂住，「不敢想像那是幾十公斤的重量，還是像凶器一樣的不鏽鋼，好在沒有砸在我身上！」驚呼：「簡直跟被黑道砸店沒兩樣」

劉涵竹慶幸自己與愛貓都平安，財務損失跟修繕就當作是上了寶貴的一刻，經過這次的事故後，她也變得更有危機意識，她更呼籲大家若發生地震要記得檢查家具細節。

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