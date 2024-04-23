花蓮再爆6級地震「餘震破千」全台不敢睡 炎亞綸深夜揭恐怖預言
撰文：中天新聞網
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台灣花蓮3日發生規模7.2地震，至今已經過20天，台灣東部23日凌晨再次發生規模6.0、規模6.3地震，餘震更是破千起，許多民眾被嚇到不敢睡；而被網友封為「地質學家」的炎亞綸也直呼：「有點無法理解了。」
炎亞綸23日凌晨似乎被地震搖醒，在Threads發文驚呼：「超大」，不禁疑問「這是要？搖幾點？」，針對相當頻繁出現餘震，他也在臉書直言：「有點無法理解了，平安」；而他23日早上也再次發文，表示：「朋友跟我分享，他聽過台灣附近會發生9級地震的預言」，不難看出相當擔心再次發生大地震。
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此文發布後，許多被震醒網友留言回應，無奈直呼：「震到睡不著，頭好痛」、「花蓮人，心好累呀」、「凌晨嚇死了…搖完繼續睡，天佑花蓮」，也有不少人想起炎亞綸過往的言論，表示：「下雨真的會地震」、「下午開始搖不停，地質學家」、「果然是炎P」。
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事實上，台灣花蓮於3日發生規模7.2地震，是自921以來最大規模的地震，至今已經過20天，台灣東部23日凌晨再次發生規模6.0、規模6.3地震；短短20天內頻繁出現地震，主震與餘震達到1095次，其中，規模6以上的地震有4次，規模在5-6間的地震則多達56次。
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