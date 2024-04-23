花蓮深夜連續出現6級以上地震 女主播嚇到唔敢瞓：兩棟樓塌很近
撰文：中天新聞網
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地牛再翻身！23日凌晨，台灣連續傳出2起黎克特制6以上地震，一次在東部海域黎克特制6.0，一次在花蓮壽豐鄉黎克特制6.3。先前被列為危樓的中山路的「富凱飯店」出現傾倒；「統帥大樓」傾倒下陷，而台灣前主播張齡予父親所經營的麗翔酒店就在兩棟危樓附近，嚇得她趕緊確認老家狀況，目前人員皆平安。
近日地震頻傳，3日花蓮外海發生黎克特制7.2強震，造成當地天王星大樓傾斜，台灣前主播張齡予父親經營的花蓮麗翔酒店就在對面，當時天王星大樓再傾斜1cm就會倒塌，狀況緊急。23日強震又來襲，《中天新聞網》記者詢問酒店千金張齡予狀況，她表示：「之前地震結構補強都沒有受損，應該是還好，細節要明天再去看看才能確切知道。」語氣相當擔憂。
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面對23日再傳出2起黎克特制6以上地震，張齡予不敢鬆懈，她表示自己擔憂睡不著，「我們很好，只是因為兩棟樓塌都離我們很近，是去飯店都會必經的，很為他們心疼，也很為周遭鄰居擔心，因為花蓮市區很密集，也擔心拆除工程再遇到餘震大家的安危⋯很能感同身受的擔憂啊⋯」表示自己和姐姐、旅館公會成員也趕緊關心當地狀況，期盼不要有傷亡、大地復歸平靜。
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