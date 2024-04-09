台灣地震｜搜救犬立大功後拖疲憊身軀受訪 下秒超萌反應大家笑了
撰文：中天新聞網
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花蓮發生規模7.2的大地震，導致各地災情不斷，4月6日搜救犬Roger在砂卡礑步道尋獲第3具遺體。不過，Roger疑似相當疲倦，竟突然咬中天麥克風。
花蓮4月3日發生芮氏規模7.2的大地震，導致游姓一家5口、21歲胡姓女子失聯。目前游家爸爸和女兒的屍體已被尋獲，4月6日搜救犬Roger找到第3具遺體，確認是胡姓女子。
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領犬員李信宏指出，搜救犬平時的任務是尋找生還者，對狗而言，生還者和罹難者的氣味有所差異，所以Roger起初也相當困惑。受訪即將結束時，Roger突然咬住中天麥克風，讓在場的人都嚇了一跳，意外變成一齣小插曲；對此，李信宏笑稱，Roger也累了，誤把麥克風當成玩具。
李信宏透露，Roger今年已經8歲，是一隻即將退休的老犬。Roger原本是一隻緝毒犬，但牠的個性活潑好動，還是個破壞王，因此在2017年遭到淘汰，後來轉職成為搜救犬，表現比過去都更加出色，反應也非常敏銳。此外，Roger平時享用的主食是狗罐頭、飼料，副食品則是地瓜、南瓜、蘿蔔、雞蛋等。
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