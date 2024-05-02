歐倩怡去年曾認與老公郭晉安相處有分歧：大家有啲唔「啱牙」

郭晉安歐倩怡原本是圈中一對模範夫妻，但今日二人卻驚爆已分開兩年！二人在社交平台發表共同聲明，指：「感恩曾與你一起走過一段美好的歲月！自兩年前起我們已經分開生活了，而作出離婚這個決定是經過我倆的深思熟慮及溝通。決定是無奈及艱難⋯⋯感恩我們也為彼此付出過，為家庭努力過……給予彼此最大祝福」消息令人震驚。

歐倩怡、郭晉安原本是一對模範夫妻，但竟然驚爆兩年前已分開。（IG圖片）

歐倩怡社交平台。（截圖）

郭晉安社交平台。（截圖）

歐倩怡早年是歌手出身，1999年幫TVB拍攝旅遊特輯而認識郭晉安，2006年更在迪士尼樂園舉行童話式婚禮，而歐倩怡婚後亦淡出幕前，並為對方誕下大仔郭令山及細女郭以雅。

歐倩怡與郭晉安在1999年因替TVB拍攝旅遊特輯而認識，此後相戀7年，於2006年7月22日在香港迪士尼樂園舉行婚禮（VCG）

二人的婚姻並非無風無浪，她去年接受《01娛樂—摸杯底》專訪時曾表示小產過兩次，曾打安胎針補救，幸好自己比較理性才頂得住。歐倩怡的故事非常勵志，她雖然會考5分出身，但為了仔女不斷進修自己，攻讀市場及管理學學士、食物及營養學榮譽理學士、社區營養深造證書、體育及運動營養學理學碩士等，去年終正式成為營養師。

為了一對子女，會考得5分的歐倩怡不斷進修考牌，更成為碩士。（IG圖片）

歐倩怡去年正式成為營養師。（IG圖片）

她在訪問中提到，自己忙於讀書，郭晉安為了支持自己安心追夢而減少接劇，幫手照顧屋企，至於老公有否反對她去做全職工作，她說：「之前都有少少話吓！」雖然獲郭晉安支持，但言談間都有透露過夫妻相處有分歧，被問起夫妻協調工作時，她直認：「其實真係有啲唔「啱呀」！因為我覺得有可能少少調轉，嗰陣我有小朋友嘅時候好似退休生活，淨係朝頭早起身湊返學之後就冇嘢做，做完運動又等接放學，晏晝就瞓覺，其實我真係唔想咁樣過埋我下半生。」講起夫妻會否因而吵架，歐倩怡說：「係有啲Value，不過唔緊要。其實小朋友都係，我個思想就係其實呢個人係世界每個人都係獨立嘅個體，大家都係對得住自己。」

歐倩怡曾透露，視帝老公為了支持自己讀書而減少拍劇，幫手照顧屋企，但對於她返全職，她坦言郭晉安有微言。（資料圖片/梁碧玲攝）