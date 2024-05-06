78歲馮素波於法國影展獲獎　自嘲是冇獎長者：舊時抽獎永遠冇我份

馮素波（波姐）她去年參演麥婉欣執導的短片《垃圾》，以「關注虐老」為主題，而短片日前在法國康城世界影展（World Film Festival in Canne）獲得三個大獎，包括最佳銀髮影片、最佳人道主義影片，以及最佳女演員（短片）。

馮素波日前在法國康城世界影展（World Film Festival in Canne）獲得最佳女演員（短片）獎項。（陳順禎攝）

今日（6日）波姐出席短片的分享會，她感謝監製和導演，大讚新一代很厲害，講到得知獲獎的第一個反應，她說：「我冇乜反應咋喎，我都唔知獲乜嘢獎，我第一個諗到就係『吓？使唔使去外國㗎？』要我出門呀？好攰喎。（你想唔想去？）如果有人請我又帶埋我去，我梗係想去見識吓，就算唔攞獎我都想去。」波姐由童星入行，年近80終於獲得影壇肯定，被問會否感到吐氣揚眉，她說以前父親馮峰常常說「拉住條雞尾回鄉」，但自己在香港不需回鄉，「總結一句說話嚟講，我都冇辜負父母對我嘅期望，亦都冇辜負呢個製作嘅欣欣（麥婉欣）導演同埋監製Aaron對我嘅信任，希望佢哋下一套戲可以攞到更加大嘅獎，帶我去邊度玩，唔係我攞獎都唔緊要，帶埋我去玩。」

波姐感謝監製Aaron（右）與麥婉欣導演信任，今次短片主題是「關於虐老」，她說拍攝時常常開玩笑，當拍到好熱，她就會問：「咁而家係咪即係虐老呀？」（陳順禎攝）

被問之後會否加片酬，波姐說拍公益片是講使命，不需斟酌片酬。（陳順禎攝）

當問到如果冇獎攞，對她而言會否是個遺撼，波姐自嘲一向是「冇獎長者」，謂：「我從來都冇諗過會攞獎，我係一個『冇獎長者』，舊時抽獎都永遠抽唔到我，我冇去奢求呢樣嘢，我做每一樣嘢都係盡力而為，唔係因為個目標係想攞獎而去盡力做，呢啲係利息嚟嘅啫，係獎勵，攞到返嚟梗係好，大家都有一種興奮，大家為呢一件事情出過力，有種鼓勵，對於我個人嚟講，我好似委屈咗佢，冇乜地方擺個獎，我四圍住吖嘛，成日好似搵個袋要包住個獎，所以我將個獎放喺我契仔嘅寫字樓，因為佢係開藝員公司。」

波姐現時原來沒有固定居所，要四圍住，不想袋住個獎四圍去，決定放在契仔的辦公室。（陳順禎攝）

原來波姐目前自疫情加上兒子移民後，就冇固定居所，四圍去不同地方住，她說：「你知香港租金又咁貴，我哋咁老，銀行唔接受我哋買屋，咁我咪喺朋友度住吓，好彩我親戚多，契仔啲地方又抖吓，都幾好，當成日去咗旅行，我真係日日都旅行。（之後會唔會去外國同個仔住？）唔知呀，有冇咁長命都唔知，冇諗咁遠，一齊生活要去到英國咁遠。」

今次於短片中波姐被兒子虐待，當講到拍攝時會否想起已移民的囝囝，波姐說：「我不嬲都冇乜諗佢，移民而家科技咁發達，鍾意咪搵囉。」（facebook：馮素波 - 波姐喺大廳）

波姐透露最初未有應承接拍《垃圾》，說導演透過契仔表示想見波姐，約她飲下午茶，「但係我覺得欣欣導演已經拎住個劇本，唔係畀我過目咁簡單，直情擺低咗就講咗好多嘢，希望我做到。我未應承，佢已經趕時間走咗，我拎住個劇本，係咪即係要做呢？我返去睇個劇本，亦都冇正式話要點樣做，不過我契仔話如果體力支持到嘅，好值得做呢樣嘢，因為可以帶到啲訊息出嚟。」她希望大家睇完短片後，社會不會再有虐老事件，亦想長者睇完之後，學習如何放下心頭大石。

今次波姐與飾演巴士司機的葛民輝首結片緣，有不少對手戲，她希望呈現出互助的街坊情，又指不要睇低即使上了年紀的人。

拍攝時是夏天，波姐更要通宵拍攝，她說自己飾演被兒子虐待的長者，在室內拍攝空間狹窄、又室外更要搬張很重的梳化，當時她膝頭神經有傷，但沒有告訴劇組，因為若對方知道就會不敢叫她粗勞，但波姐還是想做到最好效果。她指：「要我由斜路拖住張梳化行咗三晚，推到去個垃圾站，有平路有斜路，都幾重，呢班製作人諗到方便我，就安咗幾個轆喺底下，雖則安咗幾個轆，都歪歪斜斜，都要大家幫助我點樣校好張梳化、點樣推，推咗幾晚。」波姐慶幸冇受傷，又笑言：「人力係一種賤力，賤力得人敬，我媽媽成日都講賤力得人敬，成班人出咗賤力，而家終於攞到個獎。」

拍這場搬梳化戲原來拍了三日，波姐要推梳化上斜路，當時她更是膝頭有傷，幸好最好平安拍完，但她坦言真的又熱又累。

波姐公布得獎消息後，很多人留言問短片何時上映，有哪裡睇得到，不過由於此片非商業片，暫時只有免費放映，而6月15日的「世界虐老關注日」，就會在藝術中心首映。監製說波姐的獎座其實正從法國運送來港，原本打算當日頒發給她、送她驚喜，但現在藏不住，波姐笑言：「唔緊要啦，我老人家唔嚇得㗎，我成日都喺屋企靜修，最驚就係要做啲驚喜表情。」波姐說今年有很多個人大計，7月將會推出自傳《峰波情未了》、《原來的我》；10月去新加坡與米雪演折子戲；11月又會開騷，是她的《峰波情未了2.0演唱會》，更會幫慈善單位籌款。