雯雯母親節宣布將行最後一步搵快錢：唔係殺人放火都係一個行業

張致恒與太太區燕雯（雯雯）兩夫妻話題不絕，二人帶著4個兒子及3隻狗，但屢次陷入財政危機，屋企曾被截水截電。早前雯雯自爆已斷絕母女關係，現時只是債主與借款人關係，月初她又上載新片，連環爆四大惡耗，稱兒子入急症、狗狗患癌，就連她自己都懷疑有腫瘤，可謂屋漏兼逢夜雨。

雯雯稱與母親已脫離母女關係，現時只是債主與借款人關係。

雯雯指自己疑有腫瘤。（影片截圖）

兩夫妻用了不少方法「撲水」，試過做YouTuber製作不同節目，但張致恒似乎冇份工做得長，他亦不介意被說是「網絡乞衣」，貼出QR Code叫網民畀錢，每次都說過到這一關就會好等等。有網民勸他們攞綜援，但張致恒就說自己比較抗拒，因兒時父親就是攞綜援，而他每星期就要幫爸爸去沙灘、郊野公園執垃圾，又言：「雖然依家要淪落到問人借錢，但係我覺得攞綜援始終唔係一件好事囉。」

張致恒表示，自己因為要湊四個仔，所以出唔到門口返工，但承諾安頓好後就會還錢，又對申請綜援感抗拒。（IG@stevencheung）

張致恒與雯雯一家六口長期財困。（IG：@stevencheung）

他透露一家人每月開支約三萬幾，強調冇諗過借錢唔還，只是暫時沒能力而已。有網民建議他出賣肉體，他自嘲：「咁又係呀，我咁好肉，應該食到幾個月。」而老婆雯雯在今日（12日）母親節日子宣布即將行上「最後一步」，惹來網民揣測。雯雯說：「要在兩日內變大錢，除非中六合錢（彩），如果唔係，只有行最後一步，只有行到呢一步，就可以重新生活。加油！一定冇事，只有捱過一欠，一切就解決。」她續說：「為咗👶🏻👦🏻🐶（兒子、狗狗）我一定得，什麼都不怕，只要唔係殺人放火，其實都係一個行業。」

張致恒透露自己一家每月開支約三萬幾。（資料圖片）

有網民指張致恒賣pat pat應該可以賺到錢，他亦有回應。(畫面截圖)

網民都在討論到底她說的「最後一步」是什麼行業，會否「下海」或賣身，亦有人認為她所講的都只是譁眾取寵的套路，轉頭又會貼出QR Code，有人就希望，作為母親的她可以顧及一下兒子面子，想想四個兒子長大後見到兩夫妻的行為會作何感想。

雯雯在母親節宣布，為了搵快錢及重新生活，將要「行最後一步」。（IG@ugly__mama）

雯雯說，為了兒子和狗狗一定得，認為只要不殺人放火都是一個行業。（IG@ugly__mama）