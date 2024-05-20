翻紅綠葉人氣強勁拍條片竟獲超過800萬like　事業曾陷谷底再反彈

車保羅近年因拍攝《無限超越班》而獲得翻紅機會，在內地人氣愈來愈高，除了開始有拍攝工作，更有不少帶課機會，無論曝光率或賺錢程度都大大提升。

《無限超越班》短短三日拍攝將車保羅的演藝事業重新彈起。（節目截圖）

最近他在抖音平台出了一條片，like數竟然超過800萬。話說他在片段中cosplay爆紅遊戲《第五人格》內其中一個角色，其神似度直達99％。網友紛紛大讚：「別說，簡直一模一樣」、「謝謝爺爺還願意陪我們這些小孩玩」、「頭一次看見遊戲角色COS真人」等等，看得出他們對車保羅今次cosplay非常驚嘆和喜愛。

角色原型。（網上圖片）

準備變身。（片段截圖）

準備變身。（片段截圖）

好有型。（片段截圖）

好有型。（片段截圖）

真係好有感覺。（片段截圖）

同個角色好似。（片段截圖）

唔少網民大讚。（片段截圖）

希望佢可以獲得更多機會。（片段截圖）

車保羅一路走來絕不容易。自2003年離開無綫（TVB）後，車保羅曾任職保安、雜工、地盤工等，生活艱苦，更一度要領取綜援生活。為了維持生計，近年他試過做邊防監察、到方艙進行消毒工作，惟月薪只有一萬多元。不過近年因拍攝《無限超越班》短短3日便收到6位數酬勞，事業終迎來起色！車保羅又曾爆在內地拍5日工都有近10萬進賬，相信生活都能改善不少。而菲裔妻子對車保羅多年來不離不棄，車保羅今有三個孫子，過上了有子孫圍繞的晚年生活。

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車保羅在麗的時期拍《對對糊》，曾與好兄弟張國榮一齊做戲。（劇集截圖）

車保羅曾坦言身為演員的這些年，的確有被遺忘的感覺：「這其實也是個很傷心的事情。比如有一段時間沒人找我，是有點失落的。會想，為什麼人家不找我？我不是一個很特殊的演員嗎？一定有一部戲需要我這種角色，但沒有。可能那段時間大家喜歡的都是年輕人的劇，所以你要面對現實，倒不如把心放在現在工作上，做好它就行。」

車保羅任職保險中介照片。（小紅書圖片）