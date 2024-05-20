陳百祥帶隊同葡萄牙名宿鬥波輸4:11　與費高握手竟慘食檸檬？

《澳門特別行政區成立二十五周年澳娛綜合呈獻五人足球友誼賽》昨日（19日）在澳門東亞體育館舉行，由陳百祥（叻哥）領軍，張兆輝、林文龍、吳國敬、陳國坤等組成的「大灣區飛龍」足球隊，對壘前世界足球先生及金球奬得主費高擔任隊長的「葡萄牙傳奇隊」，比賽上下半場各20分鐘，最終葡萄牙傳奇隊以11比4大勝。

由陳百祥（叻哥）領軍，張兆輝、林文龍、吳國敬、陳國坤等組成的「大灣區飛龍」足球隊，對壘由前世界足球先生及金球奬得主費高擔任隊長的「葡萄牙傳奇隊」的五人足球友誼賽，在澳門東亞體育館舉行。（葉志明攝）

葡萄牙傳奇隊陣容。（葉志明攝）

大灣區飛龍隊陣容。（葉志明攝）

隊長叻哥多次想為球隊攞分，但未能成功。（葉志明攝）

葡萄牙傳奇隊以11:4勝出今次友誼賽。（葉志明攝）

下半場開波前發生了一段小插曲，有球迷衝落球場爭取與一眾葡萄牙名宿合照，埋身成功非常興奮。（葉志明攝）

大灣區飛龍由黃展鴻、胡志軍成為入球功臣，各攻入兩球。眾藝人中，除了吳國敬因腳傷未有落場外，其他人都輪流出戰，叻哥雖然有多番攻勢，可惜未能射入。不過他賽後受訪時就對表現和賽果好滿意，笑言：「我覺得好滿意，始終我哋係亞軍，因為係得亞軍同冠軍㗎啫，是但攞一樣，即係都係五五㗎啫。今日我哋讓佢分齡賽，你知我大費高幾廿年，講笑啫，年齡冇關係，主要佢哋腳法唔錯，計腳法我哋五五波，計年齡我哋就大咗少少。我今次冇出到羅家英、譚詠麟嗰啲，我出返後生啲好似小龍（陳國坤）、兆輝、文龍、吳國敬。」

叻哥笑言：「我覺得好滿意，始終我哋係亞軍，因為係得亞軍同冠軍㗎啫，是但攞一樣，即係都係五五㗎啫。」（葉志明攝）

叻哥笑指，對手有年紀優勢，但今次大灣區飛龍已經冇出羅家英、譚詠麟等「老將」。（葉志明攝）

他認為足球最緊要都是開心，贏輸不是問題，又表示：「我就冇諗到我哋都入咗四球嘅，幾驚比佢哋數蛋，點知原來都入咗四球，同埋四球都好靚。」小龍就指，能與一眾名宿較技好開心，覺得大灣區飛龍幾球入球都好靚，笑稱自己未使出真功夫。林文龍就說：「我今日直情上咗寶貴嘅一課，同啲大師級踢，真係坐喺度睇都學到嘢。」叻哥補充：「我哋細細個睇佢哋踢波，估唔到而家佢哋大咗年紀都同我哋踢，仲踢到平手咁滯。」

叻哥表示原先以為要捧蛋，入到四球已經比想像中好，而且全部都是靚入球。（葉志明攝）

林文龍認為坐在場邊睇大師級人馬踢波，都已是寶貴一課。（葉志明攝）

兩隊球隊出場時，隊長叻哥與費高先交換錦旗，雙方球員又互相握手，但其中一幕竟然拍到叻哥笑著伸出手時，費高明明伸出了手，卻沒有與他擊掌或握手，直接笑笑口轉身，似乎想整蠱叻哥。不過其實他們剛剛才握了一次手，加上兩人在比賽前已一齊食過飯、互相認識，所以費高純粹與他玩玩、做效果而已，鏡頭所見叻哥亦很開心。賽後叻哥被問有否與費高交流時就透露：「尋晚仲同佢食飯，佢真係好好人完全冇架子，球星應有嘅風度，冇得頂！雖然佢過咗後衛幾個，我哋都踢得好斯文，平時就驚整到佢，跌低又扶起佢，因為對於小龍嚟計，佢係老人家。」

兩隊球隊出場時，隊長叻哥與費高先交換錦旗。（葉志明攝）

叻哥笑容滿面，伸出手想與費高握手。（YouTube@澳娛綜合SJM Resorts）

但費高並沒有與他握手或擊掌，舉起手指轉身。（YouTube@澳娛綜合SJM Resorts）

費高整蠱完叻哥，笑笑口轉身離去，叻哥顯得有點尷尬。（YouTube@澳娛綜合SJM Resorts）

不過，其實雙方之前才剛剛握過手，加上叻哥同費高早於賽前食過飯，所以其實費高只是做做效果。（葉志明攝）

被問之後有什麼動向，現時全職踢波的叻哥，將繼續踢村超，又表示之後會跟前巴西名宿卡卡踢波，說：「對完葡萄牙對巴西，我而家係一個國際嘅中國球星！」他說除了踢波什麼都不做，因為踢波是最好玩，又稱：「從來未諗過70幾歲人收錢踢波，我諗得我㗎咋而家。」