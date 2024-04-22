黃日華撐柺杖照跟明星足球隊內地作賽　隨團富貴TVB女星成焦點

明星足球隊在內地人氣極高，昨日（21日）他們在湖州奧體中心體育場比賽，票價由188元至888元人民幣不等，日前譚詠麟（校長）率領一眾隊友，著住隊服現身浙江機場，有粉絲到場接機。不過除了一眾男藝員，隨團還有唯一一位TVB女星引起網民關注，從球隊經理人的片中所見，有人邀她合照不特止，更大讚她上了年紀仍極具氣質。

明星足球隊4月21日到內地湖州參與足球賽。（網上圖片）

日前小紅書上有人發布了明星足球隊在浙江機場落機的片段，成員一個個行出閘口，包括譚詠麟、羅家英、張兆輝、戴志偉、衛志豪、李雨陽、「譚道德」陳榮峻、「亞視霆鋒」伍偉樂等。早前黃日華練波整傷腳，要家英哥用輪椅推他離場，事隔半個月多，華哥腳傷仍未痊癒，但他仍隨團出發，手撐柺杖一拐一拐步出機場。

譚詠麟率領明星足球隊去湖州作賽。（小紅書影片）

腳有傷患的黃日華，撐柺杖都照去，見他還指著自己包住繃帶的右腳。（小紅書影片）

黃日華雖然傷患未痊癒，但就滿面笑容。（小紅書影片）

令不少網民驚訝的，是明星足球隊中居然有位TVB女藝人，她是隨團唯一女將、有「隱形富婆」之稱的馬海倫（Helen姐）！見海報上亦有她的大頭相，但其實她過往都試過隨團去參加「村超」，在隊中擔任啦啦隊角色。見Helen姐步出機場時，有粉絲截停她合照，有網民留言：「哇，那個女的好靚啊！好有氣質！」有人回覆：「馬海倫，已經74歲了，保養很好啊」根據官方資料，她現時其實是73歲，與校長同年，目測兩人仍相當健康有活力。

馬海倫是今次明星足球隊隊中唯一女將，令網民驚喜，其實她一向是隊中的啦啦隊角色。（小紅書影片）

馬海倫無論外貌身型，都不像一位73歲的長者。（小紅書圖片）

網民大讚馬海倫保養得宜，又靚又有氣質。（小紅書）

從另一片段可見，眾人在旅遊車上唱歌，張兆輝當住校長面前翻唱他的《一生中最愛》，雖然是清唱，而歌藝亦不及校長，但氣氛極好，校長與其餘隊友齊齊拍掌助興。張兆輝亦發布了去太湖遊覽的片段，他大讚景色優美，而明星足球隊亦在該處大合照。

眾人在旅遊巴上開「演唱會」，譚詠麟笑得好開心。（小紅書影片）

張兆輝清唱校長的《一生中最愛》，氣氛超好！（小紅書影片）

車上其他人拍掌助興，譚詠麟都有為張兆輝鼓掌。（小紅書影片）

校長與張兆輝合照。（小紅書圖片）

張兆輝大讚太湖好靚！（小紅書圖片）

張兆輝、馬海倫、徐榮等在景點前合照。（小紅書圖片）