韓韶禧與柳俊烈分手後現身康城　神級顏值竟輸畀同場一韓國女神

韓韶禧今年年初認愛柳俊烈，卻被猜測疑為柳俊烈與惠利的小三，導致名聲重挫，而她疑似不堪輿論壓力，在2周後宣布分手，19號是她在錯愛事件後，首度出席康城影展公開活動，即便韓韶禧依舊美麗，卻被網友指出頭髮亂得像剛睡醒，至於先踏上紅毯的潤娥仍維持著精明幹練的時尚感，相比之下收到較多的好評。



雖然因為感情爭議，再加上後續的情緒化言論，導致韓韶禧丟失2個代言，但她也在小三風波過去後，已經開始與許多新廠商接洽，前男友柳俊烈主演新劇「The 8 Show」也已在Netflix上檔，而她這次宣布出席康城活動，也沒引起以往的熱度，更有網友酸「已經消耗太多好形象」，而這次與潤娥一起現身康城影展時尚活動，雖穿著白色薄紗禮服，也將長髮綁成麻花辮，似乎想要營造仙氣，但是網友卻不領情，認為頭髮太過凌亂，反而破壞了她的原有美感，但她稍晚還將照片擺上自己IG，看起來心情依舊不錯。

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相較於出道多年的潤娥，這次以一身粉色V領禮服現身紅毯，戴著貴氣又不俗氣的鑽石項鍊，並綁了包包頭，再加上氣質優雅、膚質良好，被網友誇讚「仙女下凡」，更有網友貼出兩人先後登上紅毯時意外同框的照片，大讚潤娥比較美。

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