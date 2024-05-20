女歌手突出櫃　新歌勁露骨「她在我舌頭上跳舞」舊年先認清性取向

美國流行歌手Billie Eilish於5月17日推出她睽違三年的新專輯《HIT ME HARD AND SOFT》。雖然專輯才短短十首歌，但在成績方面卻早已收穫各大樂評的好評，並盛讚這是她「生涯最棒的一張專輯」。而在18日，Billie也立刻釋出新專首支主打〈LUNCH〉的MV，但大家知道嗎？這首〈LUNCH〉其實是Billie Eilish新專的「出櫃神曲」！



這部由Billie Eilish自己執導拍攝的MV雖然看得出沒有花上鉅額經費，但在MV中展現出的無拘無束的姿態卻是非常符合歌曲的意境，就如同在歌詞裡說的：「我可以把那個女孩作為午餐吃掉，她在我的舌頭上跳舞，嘗起來就像真命天女。」這首歌不僅讓她感受到自由自在，更是幫助她找到真正的自己，MV釋出不到24小時就已經突破千萬點閱，證明Billie Eilish的人氣果然是新生代之最！

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Billie Eilish出櫃曝心聲：「我男女都行！」

歌詞方面，〈LUNCH〉可以說是Billie Eilish最大膽的一首歌，在這首歌裡她大方坦承了自己對一名女孩的迷戀和渴望。Billie Eilish在訪問中表示：「我其實一直都知道我也能喜歡女生，但真的直到去年我才意識到自己真正的性向。」 也是在去年的時候，Billie 正式對外公布了自己身為酷兒（queer）的身份，她表示自己從來沒想過有一天會在歌曲裡這麼大方的大聊自己的性向。

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