女偶像小肚兜造型「胸前僅得一塊布遮蓋」網民嚇親以為係裸體圍裙

韓國人氣女團aespa近期推出新歌〈Supernova〉，橫掃各大音源榜，近日aespa登上綜藝節目，成員Giselle的服裝過於裸露，胸前僅一塊布遮住，不少網友擔心她走光。



aespa上節目《驚人的星期六》宣傳新歌，官方釋出影片後，成員Giselle的服裝卻引發網友熱議，因為她的服裝，胸前僅有一塊白色布料遮住，像似裸體圍裙，衣服背後只有綁帶，乍看類似肚兜。而Giselle熱舞過程中會做些大舉動，側面視角若隱若現，讓不少粉絲好擔心偶像可能一不小心就走光。

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Giselle的造型曝光後，立刻引來廣大韓國網友留言討論，不少人批評造型師害她差點走光，「造型師瘋了嗎？那什麼東西」、「衣服嚇到我了」、「上綜藝不用這麼露吧」、「造型師應該要出來道歉」、「還以為是裸體圍裙，嚇死寶寶了」。

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