哈利波特「張秋」梁佩詩36歲近照曝光　兩年前榮升人母IG頻曬娃

曾一口氣演出《哈利波特》系列多部電影，並扮演主角「哈利波特」初戀「張秋」的蘇格蘭華裔女星梁佩詩，當年以清純甜美的形象受到歡迎，如今她已邁入36歲，並於2022年升格人母生下兒子Wolf，只是對個人隱私保密到家，也不透露另一半是誰，但不時曬出小孩影片，更在IG貼出背影照後感性表態「我的世界My World」。



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梁佩詩曾於2004年參加海選，成功打敗3000多名競爭者脫穎而出，主演《哈利波特：火盃的考驗》，之後也陸續演出《鳳凰會的密令》、《死神的聖物2》，不僅是主角哈利波特的初戀，也奪走對方的初吻，而她長大後陸續演出英國影集《One Child》、《Strangers》受到劇迷喜愛，並曾與成龍、皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）演出荷李活動作片《英倫對決》（The Foreigner），近期較受注目的作品便是在Netflix知名動畫影集《奧術》（Arcane）配音，而她與《哈利波特》劇組仍有聯絡，並於2018年出席劇組好友Afshan Azad的婚禮，但與主要演員較無聯繫。

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