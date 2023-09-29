榮恩心疼哀悼鄧不利多離世 提當年《哈利波特》拍攝點滴惹鼻酸
撰文：TVBS新聞網
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經典系列電影《哈利波特》中靈魂人物之一的「霍格華茲」校長鄧不利多（Dumbledore），受到廣大影迷喜愛，飾演該角色第二代的英國籍演員Michael Gambon昨傳出離世消息，享壽82歲，震驚全球影迷，而在《哈利波特》中飾演「榮恩」的男星魯拔格連特（Rupert Grint）也深夜發聲，表示：「很難過聽到這個消息。」
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魯拔格連特發文表示，聽到這個消息真的很難過：「他在片場的每一天都給大家帶來了許多溫暖和惡作劇，當我還是個孩子的時候，他就讓我著迷，成為我生活中的樂趣，以及古靈精怪的一個榜樣。向他的家人表達我所有的愛，魯拔格。」
事實上，飾演第一代「鄧不利多」的Richard Harris，也早在2002年逝世，如今Michael Gambon的離開讓影迷難過不已。
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