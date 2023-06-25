東京景點2023｜哈利波特影城開幕實探　準備巫師袍魔杖體驗感爆升

下一個目的地，東京！



作為全球最受歡迎的電影IP之一，「哈利波特Harry Potter」時至今日仍有相當龐大且穩定的粉絲群體。繼倫敦首家哈利波特影城之後，「東京哈利波特影城Harry Potter Studio Tour Tokyo」6月16日正式開幕。

這是全球最大、也是亞洲首座哈利波特影城。與環球影城中的哈利波特園區相比，這裏遊玩項目較少，更多的是場景重現，讓遊客身臨其境地感受奇幻魔法世界。

在這裏，不需要霍格華茲錄取通知書，就可以踏上月台，跳上真正的霍格華茲特快車，勇闖霍格華茲學院大廳、斜角巷和禁忌森林。

對於本就充滿了魔幻與未來感的東京來說，再次疊加了一份魔法的神秘，就連通往園區的部分列車都換上了哈利波特塗裝。

而亞裔巫師們早已蠢蠢欲動。MISS的好友JINGWEI第一時間訂了機票趕赴開學，並表示細節還原度極高，絕對是一場不虛此行的旅途。

一起看看開園首日體驗吧！👇👇👇

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霍格華茲東京之旅

已經進入多雨季節的東京，在連續的幾天陰雨後，卻像施了魔法一般，於6月16日開幕這天意外放晴。

東京哈利波特影城的門票為分時段購票入場，開幕首日雖然人流量較大，但工作人員一路指引，場面井然有序，對於留影拍照也十分友好。

影城入口檢票後，可以提前進入影城周邊商店「Studio Shop」購齊裝備。尤其是還未擁有巫師袍與魔杖的同學，強烈推薦在商店備齊後再開啟沉浸之旅。最重要的是，巫師袍與魔杖都可以免費印上自己的姓名。

重頭戲「Studio Tour」同時擁有室內與戶外的場景體驗。大致可以分為「電影製作的幕後」、「電影佈景、服裝道具、人物角色與魔法動物還原」以及「魔法互動體驗」這三大內容區域。

從霍格華茲學院禮堂一路穿行，便是真正化身為巫師。無數個經典的電影場景於眼前真實還原，心中有按捺不住的激動與幸福。

從真實移動的樓梯，步行到鄧不利多校長辦公室，佛客使偶爾會抖一抖羽毛，而一旁的儲思盆可以真實看見鄧不利多的記憶，甚至一瞬間難免哀傷。

繼續踱步向前，是各學院的公共休息室及圖書館。由做舊傢俱及壁爐佈置而成的休息室舒適溫馨，是一種回到家的熟悉感覺。

再從魔藥課教室到禁忌森林，暗黑的氛圍開始漸漸瀰漫；小心人馬的背後，也許正躲着一隻默默潛伏的巨型蜘蛛。

與電影描述一致，禁忌森林不遠處便是海格的小屋；也是戶外最主要的場景之一。小屋內看到海格和他身邊的牙牙，第一感受總是那麼親切與可靠。讓人想起海格帶給我們的鼓舞和能量。

另一個主要的戶外場景，就是哈利童年開始寄宿的姨媽家，「Privet Drive 4號」小屋。童年的哈利寄人籬下，生活在狹小的樓梯間。而終於在11歲收到霍格華茲的錄取通知書，人生也從此改變。

無數個經典的電影故事情節，讓記憶一瞬間穿越。我想，陪伴我們長大的哈利，我們亦是同樣陪伴着他吧。

按圖看看東京獨有的「魔法部」，還有「霍格華茲列車」、「9¾站台」，製作的細節質感令人震撼👇👇👇

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在後半程室內場景中，個人覺得必體驗的有「霍格華茲列車」、「9¾站台」。最不容錯過的，是東京獨有的「魔法部」場景。

當你走進斜角巷的場景，意味着「Studio Tour」接近尾聲。

不斷變換着燈光顏色的斜角巷，模擬着白天與黑夜的場景，讓巫師們一次便可以過足了癮。而這兒也是佈景色彩最為豐富的場景之一，推薦拍照留影。

斜角巷出口處直接連通「Studio Shop」，方便所有的巫師新生們在此買齊入學所需要的物品。可以說整趟旅程的動線設計確實有不少巧思。

整趟旅途製作的細節質感也確實令人震撼。

許多的佈景及道具由純手工打磨製作而成，展出方式不僅直觀更是充滿了構思與新意。

影城規模比作者想象中要更大，根據JINGWEI的親身體驗，整個「Studio Tour 」全部瀏覽完成大約需要4小時。但並不包括排隊，用餐等時間，想要深度體驗的巫師們請一定要把握好時間啦。

麻瓜變巫師全攻略

作為首批入學的史萊哲林學姐，深切感受到了「東京分校」迎新的熱情與友好，實在是非常難忘的一次體驗。

但由於目前現場的工作人員中文和英文的表達水平有限，不會日語的朋友在現場交流時可能有些困難。這一點希望影城後期可以改善，也同時需要前往的朋友們提前多做攻略了。👇👇👇

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不同於環球影城的哈利波特園區，東京影城沒有過多的機動設施，更多的是通過互動體驗沉浸式地感受原電影場景。

個人最推薦的是「會動的魔法畫框」、「黑魔法防禦課」、 「魁地奇騎掃帚」……就像置身於哈利波特的真實片場，絕對是哈利波特影城的靈魂般的存在！

同時也整理了一些實用攻略供大家參考：

1. 影城購票為分時段入場，但入場後不限時間，可以一直到閉園後出場。

2. 影城的具體位置在東京都練馬區春日町1-1-7，最近的車站為豐島園站，出站後步行2-3分鐘即到達。

3. 首次遊玩建議準備巫師袍與魔杖，沉浸感真的加分。

4. 關於周邊商店：共2家商店，分別是Studio Shop及Railway Shop。Studio Shop主打的就是一個眼花繚亂，不僅周邊商品多得幾乎逛到迷路，更擁有一間超大的魔杖屋，可以供巫師們盡情挑選。而前面提到的，除了巫師袍與魔杖，入學通知書、行李箱、筆記本等等，很多周邊商品都可以印上自己的名字。

5.關於餐廳：共4家餐廳，分別是Food Hall、Frog Cafe、Backlot Cafe 和 Butterbeer Bar。其中Food Hall提供英式美食正餐，而另外幾家主要供應飲料與甜點。牛油啤酒相當推薦，並不含酒精，所以小朋友也可以嘗試哦。



不知不覺出園時已經天黑，夜晚的燈光將園區籠罩，反而更加呈現出一種充滿想象力的奇幻氛圍。

這次旅程對於我，更是一次致敬鄧不利多與石內卜的機會。不僅是致敬這兩位霍格華茲歷史上最偉大的兩位校長，更是致敬已故的兩位演員。

我想我們之所以鍾愛魔法世界，不僅是因為它能保留我們內心孩童般的真摯，更是教會我們，在漫長的人生中面對挑戰時的所必備的堅韌與智慧，良知與勇氣。

一程魔法之旅暫別，卻不會是終點。

Hogwarts will always be there to welcome you home. J.K. Rowling

我想，一定會再見面。