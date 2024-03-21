大S懷孕疑遭汪小菲家暴　二人曾靠哈利波特和好　今昔對比超諷刺

藝人大S（徐熙媛）20日爆料前夫汪小菲曾醉酒失控推倒妹妹小S（徐熙娣），當時她挺著孕肚上前阻攔，未料汪小菲突拿《哈利波特》精裝版砸向她；對此，有網友翻出兩人過去上節目曾以《哈利波特》開啟話題和好的畫面，如今看來格外諷刺。



大S 20日發出聲明，內容中提到汪小菲曾酒後動粗：「你喝多動手推倒我妹妹，我大著肚子阻止也被你推倒在地，你抄起《哈利波特》精裝版砸向我。」並還原前夫當年和好友黑人（陳建州）爆發衝突的始末。

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而兩人2018年參加陸綜《幸福三重奏》的片段也被網友翻出，當時大S生著悶氣躺在床上閱讀小說《哈利波特》，汪小菲見狀立刻來撒嬌跟她道歉，關心詢問「老婆，妳在幹嘛？妳在看書嗎？」經過一番溝通後，大S破涕為笑，直呼「你很會裝可愛嘛」。

當時大S看到戴著圓框眼鏡的汪小菲，也被他逗笑，表示：「你幹嘛模仿哈利波特？」汪小菲則回應：「我怎麼模仿他了？我是真近視，他是假近視的。他魔法那麼好，怎麼不幫自己治療？」最後兩人就此和好，沒想到當時的甜蜜互動如今已不復見。

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而大S 20日也在聲明中感嘆十年婚姻「二死一重傷」，疑她在婚姻中流產過兩次，也曾在生產時癲癇發作。對於離婚後還遭張蘭母子抹黑、造謠，聲明中也表示她不再回應，將全權交給司法處理。

對此，汪小菲20日在微博發聲，澄清：「我沒有推倒妳妹，更沒有推倒妳，妳的妹妹一直慫恿妳跟我離婚，我只在極其憤怒的情況推過她，但是我從來沒有動手打過妳、妳妹妹！ 妳說我對妳動手，事實是在妳產生幻覺的時候，妳用刀、高爾夫球杆、紅酒瓶打我！ 證據都有，也有證人，妳清醒後說你忘了，把我看成你爸了，我也從來沒說過妳一句不對。」兩人糾紛尚未落幕。

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小S經紀人20日則回應：「謝謝大家的關心，這幾年真的辛苦我姊了。」看得出身為妹妹的她，十分心疼姊姊的遭遇。

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