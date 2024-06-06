愛回家｜樊亦敏親證啊Joe一角真有其人　活動將公布由呢個人做？

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》的演員最近變動比較頻繁，雖然有不少演員離開劇集，但仍然無損收視，因為有不少新演員陸續加入。但「龍家」方面，自「龍力士」鄭世豪離巢後，龍家顯得人丁單薄，於是網民就有「要急召啊Joe返黎救亡」的想法，雖然曾經傳出會由人氣小鮮肉丁子朗出演啊Joe一角，但丁子朗早前接受訪問時則否認會由他出演。之後「三太」樊亦敏早前被亦透露Joe一角是「真有其人」。

愛回家｜龍家接連離巢變人丁單薄 網民：急召Joe回家人選竟然係

樊亦敏新劇同三太有分別 仲大爆Joe人選已定：你真係會知係邊個

三太個仔啊joe到底由邊個出演。(ig@amyfan3796)

丁子朗本人直接否認會加入的消息。（葉志明 攝)

樊亦敏上月底生日時在社交平台上載了於劇組慶生的相片，但當中有一員卻被她用貼圖擋著臉，更以「神秘人」來稱呼他，有指這位身型魁梧的男士就是「啊Joe」。及後有網民猜測這人是羅啟豪，因為樊亦敏曾公開表示「佢可以做啊Joe」，而啊Joe一角由誰來演的謎底亦即將揭盅。

愛回家｜樊亦敏生日神秘人現身齊慶祝 啊Joe已經入組拍攝？

有眼利的網民發現有一位男士被樊亦敏用貼圖擋著。(ig@amyfan3796)

樊亦敏生日愛回家劇組齊慶祝。(ig@amyfan3796)

有網民猜測這人是羅啟豪，因為樊亦敏曾公開表示「佢可以做啊Joe」。（吳子生攝）

近日有網民在社交平台發文說到啊Joe一角該誰來演：「隨著龍家二少龍力士(Max)演員的離組，越來越來觀眾期待新角色龍家三少的加入，那麼，你最想看到誰來演他呢？一起討論下，讓監製看到我們的呼聲！」但有網民回覆帖主說早前有人已經「開估」了：早就有相流出啦，聲夢何晉樂。」對於由何晉樂來飾演啊Joe反應則兩極，有網民覺得「全冇繼承到三太嘅美貌」，亦有網民覺得：「何晉樂氣質適合留學生，主持音樂節目從容淡定，能言善辨，唱歌也不錯，個子不高，對應三太身高配合」。

早前有人已經透露咗答案，話何晉槳已經入組拍攝。(網上圖片)

樊亦敏亦以「神秘人」來形容，令人不禁聯想這個人就是啊Joe。(ig@amyfan3796)

何晉樂為參賽者送上鼓勵與祝福。

翻查記錄，明天（7日）《愛·回家》即將有宣傳活動，而活動名單中又的確有何晉樂的名字出現，未知網民是否真的猜對，將會公布由何晉樂出演啊Joe一角。

《聲夢傳奇》畢業生何晉樂（Rock）喺節目中唱《鯨落》。