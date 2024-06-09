性感女星「中門大開」勁舞20秒！身材若隱若現 粉絲暴動：噴鼻血
撰文：ETtoday
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台灣藝人安心亞出道多年，近年除了在音樂領域發展之外，也跨足到綜藝、戲劇等，表現十分亮眼。不時透過社群分享生活點滴的她，近日發出一段cover《Magnetic》的影片，只見她身穿開洞上衣，舞姿性感撩人，令不少網友們眼睛為之一亮，吸引35萬人按讚朝聖。
透過安心亞發出的影片可見到，她以黑長直髮、U領長袖現身鏡頭前，格外引人注意的是，衣服中間大挖空的設計，不只秀出牛奶般的肌膚，還有那若隱若現的東西半球，大方展現出傲人身材。隨着音樂聲一下，她與一旁的舞者開始詮釋性感版的《Magnetic》，擺動身體的同時搖晃頭髮，火辣指數爆錶。
短短20秒的影片，湧入許多網友留言：
．「辣度超標」
．「要這麼好看又辣」
．「噴鼻血」
．「唉呦！這個版本好像更好聽了」
．「我也要UUU」
．「害我重複看了1小時多」
更多安心亞IG靚相：
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