Soya懶人包｜超強認偷食網紅石靜「小三私訊曝光」衝擊網民三觀

YouTuber「超癢CP」Soya、超強因螢幕情侶檔形象圈粉無數，今年4月初兩人無預警官宣分手，5月底因Soya被爆出與湛導（陳一湛）交往，原本有網友謠傳Soya無縫接軌，事後卻有眼尖網友尋找蛛絲馬跡、對比Soya近日短片，發現超強疑似在交往期間就出軌網紅石靜，面對外界排山倒海壓力，超強、石靜也打破沉默出面道歉，4號深夜Soya上傳影片，證實兩人是因劈腿分手，「Soya手癢計畫」、「超強系列」在《網路溫度計DailyView》YouTuber網路口碑排行週榜也順間衝上第113名、第114名。



「短髮女」石靜雞湯私訊曝光 網罵爆：太噁心了

被外界稱為「短髮女」的網紅石靜3日透過 個人IG 坦言今年2月底與超強等友人前往馬來西亞拍片，超強於2月27日私下表明心意，還透露將於3月底與Soya泰國出差後提出分手，「我沒有拒絕他的心意，選擇遊走在模糊地帶，證明我有錯，我願意承擔，對於Soya造成的總總傷害我非常對不起，真心祝福她往後的日子。」

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石靜同時公開與Soya今年3月對話紀錄，她表示自己無意介入超癢CP感情，「先前以朋友身份聽他說了你們不合適的地方、但彼此又捨不得分開等等的，以朋友的身份我希望他正視這件事情、不要再耽誤妳，同為女生我心疼妳的付出沒有得到相對應的回報，甚至被辜負，私心希望妳可以早點知道他完全不值得妳，而不是還在毫不知情的關係中。」不過話鋒一轉，石靜強調自己從來沒有說服超強與Soya分手或是思考兩人關係，「我跟他處在一個剛認識熟悉的階段，我可能私心希望你們不要再繼續傷害彼此了，但我也曉得如果我是妳，我一定非常希望我們的關係好起來，更不希望有他人的出現，所以無論如何我都是事件中、也確實介入了你們的人，我必須也願意承擔。」

石靜接著鄭重向Soya道歉，表示自己絕不是為求「快活的活著」，只是希望能好好負責，「但我非常誠實的想跟妳說妳絕對值得非常非常非常疼惜妳，且不會因爲任何事情傷害妳的人，接受那個人不會是他一定好難受，如果需要的話我會陪你走出來。妳是這件事情裡最有資格隨心所欲的人，想做什麼就去做吧！我真心祝福。」對於Soya回覆，石靜繼續回應，「還是很感謝妳能這麼堅強，不論妳決定如何都希望妳自己面對的日子裡能好過一些，希望妳能尋求到所有妳想要的幫助，雖然我沒有資格說，但真的希望妳能獲得比我們更好更好的，真的謝謝妳！」最後也向Soya喊話，「我也有過這樣的時期，我知道對其他女生會有這樣複雜的情緒，希望妳知道討厭我跟罵我是非常正常合理的，也希望妳知道這些會發生都不是因為妳自身價值的因素，希望妳知道這些是他人對妳的傷害而不是自己不夠好。」

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劈腿事件爆發後，石靜再度透過IG聯繫Soya，「只是想跟妳說，妳當初跟我說的關於『我推倒了妳，又拽著妳走』，甚至還希望妳振作起來，我一直都記在心裡，除了堅決往後不會再犯一樣的錯，更曉得我身為一個加害者不應該做的後續舉動」，對於Soya期望能做到的事情，她表示都能概括承受，希望對方未來能夠過得更加幸福快樂，「妳一定是非常聰明理智又大氣的人，才能在工作方面有那麼亮眼的成績，同時也真心祝福妳能順利度過這次的輿論風波。」

私訊內容曝光後引來多數網友不滿，「當別人第三者還要自以為打一堆雞湯內容騷擾受害者」、「『妳男友被我搶走了，這碗雞湯妳喝下去補補身體』」、「『私心希望妳可以早點知道他完全不值得妳』然後自己接手是什麼意思」、「傷害了別人，還敢主動跟對方說『妳一定受了非常重的傷』、『如果需要的話我會陪妳走出來』，太可怕太噁心了...」、「『以朋友身份，我希望他正視這件事情，不要再耽誤妳』、『我從來沒有說服他和你分開』，這兩句話是什麼邏輯啊？煩請解釋下」、「自己說同樣是女生，同樣理解，但為什麼明知道了還是要做介入的第三者？矛盾嗎？」

超強坦承對Soya感情不忠：如果出軌是一種罪，希望進監獄服刑

超強3日先是在個人IG發文，「做錯事要付出代價，從今以後重新做人。」後來在YouTube頻道上坦承與Soya交往期間約炮、出軌事實，對於長期以來支持兩人的觀眾感到非常抱歉，「我知道有可能很多人對我失望，甚至想退追我都可以理解，有要指責跟謾罵的我都虛心接受，我沒有要找任何藉口，做錯就是做錯，我真的感到非常的抱歉、也很慚愧，Soya一直以來都對我很好。而要如何面對感情這件事，早就有在教科書上面有正確解答了，但是實際下去做之後，很抱歉我還是有非常多不知所措、迷惘的時候。」

超強指稱與Soya交往4年以來提出2次分手，但每次都會心軟復合，「我感覺束手無策，非常討厭自己懦弱的樣子，也很恨自己不夠堅定。當我發現我對Soya的感情已經沒有以往那麼強烈的時候，我是有想過想要好好提分手的，想不到就在這個迷惘的時期，因為工作上認識了一位讓我心動的人，那也就是大家口中的短髮女（石靜），她給了我一種很特別的感受，從她身上我可以看見自己的內心，同時也讓我很掙扎，我追求的到底是什麼。」後來因與Soya工作、生活、朋友圈相同，為了不造成廠商或相關人士不便，原本超強預計於3月底泰國出差後向女方提分手，未料Soya先翻出自己寫給短髮女的生日情書，「結果最後還是被我搞砸了，我還是沒有處理好，只能套上腳踏兩條船的罪名。如果說出軌也是一種罪，我現在真的很希望可以進監獄服刑。」

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超強最後表示，自己與短髮女已向Soya表示最大最深的歉意，未來不會干涉彼此生活，沒意外也不會再跟Soya同框，「我表示很遺憾，但也是我自己選擇的路，不論怎麼樣都要負責，也透過這次的教訓，我希望可以引我為戒，如果各位也同時正在發生類似的事情，請好好處理，不要像我一樣把事情搞砸，我做了一個非常錯誤的示範，我會好好反省、錯誤中成長。我會去休息一陣子再回來，那個時候我不會期待任何人能夠再接納我，但是我還是會繼續努力的拍影片，嘗試將我還能做、我所能做的繼續回饋給大家。」

Soya首度對外回應！還原超強劈腿經過、認愛馬來西亞導演

Soya 4號在YouTube以「一切都是最好的安排」為題發布影片，她坦言自己知道事情真相卻沒有選擇對外說明，才會不小心造成大家誤會。Soya透露從澳洲返台後就強烈感覺超強態度很奇怪，3月17日Soya夢到超強離開自己的夢境，早上起床時原本不會看男友手機的她，突然下意識檢查對方手機，便發現超強與石靜對話及約會照片；超強眼見東窗事發，第一句話便是詢問「你看到什麼」、「是誰跟你講」，讓Soya當下直覺「他講的這些話就是認了」。

Soya第一時間離開家裡，待平復心情返家後，卻見到超強收拾行李準備搬走，兩人坐下來談話後，超強坦承自己喜歡上石靜，還寫了一封情書給對方，但考量還要與Soya去泰國出差才沒有馬上提分手。Soya也提到自己在感情裡是非常愛、盲目的角色，給對方很多信任和空間，以為兩人感情越來越好、可以結婚；超強則是很享受、接受愛的人，Soya與超強經歷兩次分手，起因是Soya想要找可以多愛自己的人，超強則是對結婚恐慌、不想要兩人在一起一輩子，但礙於現況很好、捨不得對方，最後兩人還是選擇復合，「我可以明白為什麼他遇到另外一個讓他心動的人的時候，他終於有了這個動機，只是還是會很受傷。」

Soya透露雖然與超強是圓滿結束，不過現在回過頭來發現「斷崖式分手」時自己其實很破破爛爛，除了感覺心臟在撞衣服，空蕩蕩的家只剩自己一個人，每天哭著醒來、哭著睡覺，分手當週甚至完全沒有食慾，狂瘦3公斤，但自己仍有保護對方的聖母情結，所以才會選擇對外公開和平分手，「我大可以把我的證據貼出來，但是那時候就覺得沒有必要把事情搞得那麼難看，我們自己解決然後我就努力走出來。」Soya除了對於交往期間因自己的盲目心態沒有聽從建議，卻仍在分手後給予陪伴開導的好友感謝，也首度公開改變自己的關鍵人物、現任男友湛導，「他給了我很大力量，教我找到自己、怎麼樣面對情緒、怎麼樣度過這個階段。」

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Soya坦言分手2個月就與湛導交往，看似進度非常快，不過兩人在網路上已認識5年，加上2個月內密集聯絡才會發展出感情，湛導則指出兩人聊天內容多是剖析內心情緒，互相看到對方經歷難題才會深入瞭解彼此，最後萌生成愛情。

湛導也澄清當時曬出與Soya合照只是想要與眾人分享喜悅，考量臉書粉專已經很久沒有在經營，僅用貼圖擋住女方臉部，沒想到不僅馬上被認出對象是Soya，還被網友抨擊想蹭女方流量，質疑女方無縫接軌；Soya則指出拍攝後續影片時，觀眾不曉得她是被劈腿的情況下說出「又要消費分手」，後來將湛導貼文聯想在一起，導致留言區出現許多不理解的網友謾罵留言，還有人認為她忘記初衷，「因為他們不知道真相是什麼，所以我可以理解，然後我不怪他們，反正我是覺得我不對啦！因為連我的封面都寫『分手後暴飲暴食』，所以我直接拿掉了，對不起大家。」

面對網友猜出劈腿分手，Soya透露當時是因為部分網友罵得很難聽，宛如自己才是加害者，心裡不平衡後產生難過、不開心的情緒，與好友拍攝短片並沒有任何目的和設計，反而是百分之百即興演出，Soya後續在留言區按讚猜對網友留言的舉動，沒想到意外成為反轉關鍵，眼尖Dcard網友找到證據後，超強才決定把劈腿事實說出來，讓湛導表示「很勇敢」，Soya則回應「我也很佩服」。

Soya尾聲也分享，「雖然我那時候走出來的過程非常的痛苦，但其實還是很謝謝這件事情的發生，沒有這件事情發生，我是學不會的，我是醒不過來的，我也不會遇到一個更好的，我覺得他是提供一個機會啦！既然我現在是在一個很好的狀態，那大家就可以不用太殘忍對他，就給他一個機會，因為每個人都有做錯的時候」，她也以自身經驗勸導還在盲目愛人的人，「感情如果真的不健康到一個地步的話，就放手吧！我們會遇到更好的。」

Soya親曝看到私訊反應！盼外界給超強、石靜生路

Soya 5號在IG限時動態補充回應，「大家可以繼續給我祝福，但或許對超強跟石靜可以再鞭小力一點，因為把他們搞死絕對不是我的初衷，我相信他們已經得到教訓了，希望大家手下留情。」針對石靜貼文，Soya透露是因為自己跟超強抱怨對方沒有任何表示，才收到第一封訊息，「收到的時候跟你們一樣非常傻眼，我回她『你不適合安慰我，適合好好道歉』，後來那幾封信，不管你們怎麼想，我可以感覺她已經明白不該對我說那些話，也有一直在為第一封信的內容道歉了。看她肯把對話放出來我真的很佩服...這對她真的太太太不利了，希望大家就放他們一條生路，給點時間他們反省、打掉重練。」

Soya盼外界給超強、石靜生路。（IG截圖）

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