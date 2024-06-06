母親陳屍頂樓　46歲藝人「覺得不是她」拒領死亡證　考慮報失蹤

藝人唐治平73歲母親，陳屍住家社區頂樓，唐治平昨下午至士林地檢署，並未領取死亡證明書，他受訪指出，台灣警方撥開遺體頭髮，他看了一眼嚇到，親眼覺得不是母親。他稱，不想大驚小怪，母親還有其他家屬，若母親持續沒出現，1個月後會考慮是否報失蹤。媒體問唐是否問意做DNA檢測？唐治平指出，檢察官沒問這題，他搖頭的意思是「不懂，不是不願意」。



唐治平受訪稱，昨天到地檢署作證稱「那不是我母親」，檢察官向他表示，如果沒有家屬出來，遺體交由殯葬業者處理，請問他是否同意？他稱「對我來說很奇怪，那不是我的家屬」，但他還是依法「同意」。

士林地檢署指出，本署檢察官依法相驗並詢問相關人員後，對於死者身分尚待確認，遺體將暫置於板橋殯儀館妥善存放，後續檢察官將盡速查明釐清，依法處理。

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唐治平解釋當天情況，警方上門找他稱，住家頂樓有一具女屍，有母親的鑰匙和磁扣，他上樓查看確實是母親的鑰匙，但遺體身穿綠色上衣、綠色褲子，腿很粗、腳很大，皮膚粗糙等，但他的母親沒有綠色衣物，且腳很細，依外型認為遺體不是母親。

媒體問唐，有看到遺體臉部？他表示，警員把頭髮掀開瞬間，他嚇到了，雖頭髮長度像母親，但臉部外型完全不像。後續，也有看照片一眼，一樣認為遺體不是母親。

媒體問他是否擔心媽媽的下落媽？他稱，他問檢察官在台灣多久可以報失蹤，「我不想大驚小怪」，失蹤2周有問題、3周很擔心，1個月後再看看，母親還有很多家屬。他稱確實2、3天找不到母親，1、2個月，他因整潔洗碗、打掃等工作家務，與母親「意見不合」，他因工作累，所以母親習慣「擔了」這些家務，但他自認為衛生條件不夠，也覺得自己不好，應找人到家幫忙。

唐治平昨日至士檢，未領取死亡證明書。（聯合報授權使用／記者蕭雅娟攝）

藝人唐治平母親日前遭發現陳屍住家社區頂樓，警方找到唐的表妹到場，確認遺體是唐母。對此，唐治平稱，表妹不是血緣關係，就我所知已有5至7年沒有見面。最後，媒體提問「請問媽媽一直沒有出現，您會願意做DNA檢測？」唐治平指出，檢察官沒有問我這題，他搖頭的意思是「不懂，不是不願意」。

唐治平受訪時稱，演藝工作沒有停擺，他澄清自己沒有酗酒，另房租部分，確有積欠1個月房租，但經濟上覺得沒有問題。

唐治平受訪時稱，演藝工作沒有停擺。（聯合報授權使用／記者蕭雅娟攝）

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