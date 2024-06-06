42歲歌手經歷婚變健康亮紅燈「曾心臟病發入急症」淡出10年終復出

淡出演藝圈近十年，42歲的創作歌手TANK（呂建忠）經歷離婚、健康出問題，2020年他攜帶新歌〈你的情歌〉強勢回歸，日前他現身記者會回應身體狀況，「目前身體狀況維持得不錯，不過還是需要充分的休息，才會有足夠的體力來應對工作。」



以〈給我你的愛〉、〈非你莫屬〉、〈專屬天使〉走紅歌壇，Tank卻因健康問題淡出演藝圈近十年，多年來他飽受先天性心臟病所苦，先前曾因過度操勞導致心臟病發緊急送院急救，因為心臟病導致他對舞台有陰影，睽違近五年終於要重返台灣舉辦演唱會，Tank開心表示：「開心又激動，心情也很忐忑！」他也預告演唱會上將連發經典偶像劇歌曲。

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籌備演唱會需要大量體力與精神，目前因心臟關係，Tank每兩到三個月會定期回診，身高169厘米的他也因為吃利尿劑的關係變瘦，體重大約57公斤。對於外界關心的健康狀況，TANK請大家放心：「目前身體狀況維持得不錯，不過還是需要充分的休息，才會有足夠的體力來應對工作。」

TANK已經將近五年沒在家鄉演出，他難掩興奮表示：「其實算是沒有在家鄉做過大型個唱，上一次在 台北演出已經是2019年了，很開心能再次站上家鄉的舞台上開唱。」每一場演出，TANK都投入無限的心力和熱情，這次在臺北和高雄的演唱會勢必也將為觀眾帶來精彩的演出和絕佳的舞臺體驗，用一首首刻在回憶裡的金曲和歌迷朋友們重逢。

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