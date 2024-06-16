張學友自曝台北場表現最差　為表演失準致歉：你們是真的愛我的

香港「歌神」張學友昨（16）日在 台北小巨蛋開唱，同時也是 台北場倒數第二場，今晚他為了保持體力，更難得沒有和樂手一起彩排，自嘆台北場為此次巡演表現最差的一場。



香港「歌神」張學友6月16日在台北小巨蛋開唱，同時也是台北場倒數第二場。（環球音樂）

張學友今天在演唱會上和粉絲互動聊天時，他提到之前在馬來西亞暈眩發作，也在上海確診過，「本來以為前兩次都經過了，現在應該很棒沒事了，什麼倒霉的都過了，但倒霉的還有。」談到自己罹患RSV，張學友笑說以為只是中了小孩的病毒，沒想到傷害比新冠肺炎還強3倍，

張學友心疼粉絲排隊，因此仍堅持開唱。（環球音樂）

張學友表示，「新冠本來也說是攻擊呼吸道，但就沒攻擊我，可能是看我年紀大，這次小朋友的（病毒）就直接攻擊我上呼吸道，對一個歌手來講是非常艱難的事情。」對此，他也提到，今晚為了保持體力，更難得沒有和樂手一起彩排，但他談到昨晚的表演，自承是此套巡演裡表現最差的一場。

「歌神」張學友因罹患RSV病毒（呼吸道融合病毒），無法正常發聲緊急停辦3場演出。（演唱會海報）

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不過，張學友也在演場會上自我調侃，並指出這次生病有兩大收穫，一是自己瘦了；另外則是粉絲是真的愛他，「當我唱最後一首歌的時候，大家都坐在下面唱得很開心，奇怪了你們不是來聽我唱歌嗎？唱成這樣你們都那麼開心，我唯一可以自己解釋的就是，你們是真的愛我的，在這裡衷心的謝謝所有台灣的朋友對我的愛護，我也會加油的！」。

張學友確定明年3月會在台北小巨蛋舉辦「60+」世界巡演安可場，會先完成3場補場演出後再進行安可場。（視覺中國）

最後談到對於台北場臨時取消，造成新聞版面鬧這麼大，他也回應表示：「連我自己都很難包容自己。」並再次和大家道歉：「之前取消3場的觀眾朋友，跟大家道歉，希望大家原諒，沒有任何人會比我更想唱。」

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