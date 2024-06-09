心臟病歌手開騷搵命搏「唱一曲即休息」現場醫護嚴陣以待隨時急救

TANK（呂建忠）自2012年起不斷淡出、復出，近來回歸演藝圈舉辦巡演，昨晚首度站上TICC寫下全新里程碑，但疑似緊張和興奮心情雙重加成，演唱第1首歌〈專屬天使〉不斷摸胸，將近3分之2段落都遞咪高峰交由觀眾演唱。隨後他主動喊卡，表示需要緩緩情緒，更驚爆身體不適。



TANK（呂建忠）首度站上TICC開唱，寫下全新里程碑。（聯合報授權使用／記者王聰賢攝）

TANK（呂建忠）不斷摸胸，把咪遞給觀眾唱。（聯合報授權使用／記者王聰賢攝）

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他的「關於愛和勇氣，再出發」演唱會陸續唱進大馬、高雄，昨晚移師台北很是興奮，事前也有服用心臟藥，他說：「身體有點不適，一開始還可以，上來看到很多人真的很緊張，台北場讓我太驚訝。」他患有先天性心臟病，是無法康復的不治之症，目前體重57公斤，因為容易疲累，每場活動都自備椅子，昨晚每唱完1首歌就需坐下休息，現場也有醫護人員以及備有救護車。

TANK不斷提及在台北的事業摔倒很多次，努力站起來後卻又受到打擊，身體狀況也是影響因素之一，「有很多次希望在台北辦演唱會，但我沒辦法跨出這一步，對我來說這是很困難的」。這些年他退居幕後創作，可是仍很希望和大家分享自己的演唱作品，因此搶先曝光新歌〈堂吉訶德〉。

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