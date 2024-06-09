張學友取消演唱會「黃牛或成最大贏家」作家揭最壞情況：真的賺爛

「歌神」張學友睽違7年再度赴台開唱，原先預計在台北小巨蛋連開9場「60+」世界巡迴演唱會，沒想到7日第4場演出卻在開始前宣告取消，讓大批歌迷錯愕不已。張學友稍早出面證實，因自己感染RSV（呼吸道合胞病毒）導致鼻塞、喉嚨痛，無法正常發聲。對於突如其來的壞消息，作家謝知橋也在網上直言：「張學友今晚演唱會取消，黃牛或許成為最大贏家」。



作家謝知橋稍早在臉書發文表示，「張學友今晚演唱會取消，黃牛或許成為最大贏家」。他接著說明原因，「如果退票是退到訂單帳號，黃牛真的賺爛，然後買黃牛的人血虧」，對此他也強調，這故事告訴我們千萬不要買黃牛票，買了黃牛票你就100%失去主辦單位的任何保障了。

「歌神」張學友在本月7日第4場演出於開始前宣告取消。（資料圖片）

張學友稍早出面證實，因自己感染RSV（呼吸道合胞病毒）導致鼻塞、喉嚨痛，無法正常發聲。（演唱會海報）

謝知橋呼籲，購買黃牛票只會助長黃牛行為，就如同有人觀看外流影片就會有人去拍攝外流影片一樣，希望大家明鑑。

貼文曝光後，有不少網友認同原PO所說，「我一點都不同情買黃牛票的人」、「黃牛真的會賺到哭出來」、「再次驗證千萬不要買黃牛票」、「後面都取消了，黃牛血賺，很棒的活教材」、「買黃牛票，就是助長這種歪風的共犯結構，沒有買賣，沒有傷害」。

「歌神」張學友在本月7日第4場演出於開始前宣告取消。（資料圖片）

「歌神」張學友在本月7日第4場演出於開始前宣告取消。（資料圖片）

張學友稍早出面證實，因自己感染RSV（呼吸道合胞病毒）導致鼻塞、喉嚨痛，無法正常發聲。（資料圖片）

張學友稍早出面證實，因自己感染RSV（呼吸道合胞病毒）導致鼻塞、喉嚨痛，無法正常發聲。（資料圖片）

環球音樂完整發表聲明：

非常抱歉，上星期表演回港後開始不適，見過醫生，確認感染RSV（呼吸道合胞病毒），一般來說是小孩子會感染的病毒，大概因為我60+了吧，都說年紀慢慢大就會慢慢變回小孩，所以我感染了。我現在人在台灣，總希望可以有奇蹟出現，一覺醒來就可以如常前往場館綵排，晚上照常表演，只是⋯奇蹟並沒有出現。喉嚨依然痛，也無法正常發聲，除此之外，就是流鼻水，鼻塞等，一般感冒症狀，大家不必替我的健康擔心。今晚確定是無法演出了，讓買了票入場的觀眾失望，為主辦單位帶來的麻煩，深表歉意，也在此跟大家説一聲對不起！，希望能盡快恢復狀態，重返舞台為大家表演。謹祝大家身體健康！



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