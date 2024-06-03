張學友演唱會罕提周杰倫　笑稱對方這東西「太多了」全場觀眾爆笑

張學友在小巨蛋展開9場「60+」世界巡迴演唱會，6月2號來到第3場，場場爆滿佳評如潮，而歌單除了安可曲不同，還有一大亮點，正是他為粉絲精挑細選出的2首個人創作，至於為何創作很重要，他露出害羞微笑說：「本人寫的歌有什麼特別呢？因為本人非常少寫歌，所謂物以稀為貴，所以我的歌是很特別的，周杰倫的歌就，太多了」笑翻全場萬名觀眾。



張學友在唱功跟舞台方面都相當頂尖，不過還是有許多人認為粵語歌曲太多，張學友解釋：「台灣是我國語歌的發源地，台灣很多人是因為國語歌而認識我，可是今天的每一首歌都跟節目製作有關，我只能跟大家承諾安可時盡量唱國語歌。」

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不過已經唱那麼多場的張學友，坦言還是會緊張，「第1場的緊張是來自於隔了很久來到台灣；再來第2場怕表現沒有第1場好，因為沒有第1場（相隔太久）的藉口；今晚第3場緊張感則是因為身體的疲累，很累的，但無論我有多累，都會盡全力，把今天演唱會做好一點」。

張學友經典好歌太多，一定會有遺珠，貼心的張學友，每一場的安可歌曲都不同，被粉絲譽為「盲盒」，第三場則是〈心如刀割〉、〈她來聽我的演唱會〉、〈一路上有你〉，只是唱到〈忘記你我做不到〉時，卻唱錯詞，讓他尷尬的喊重來，接著吐起舌頭，讓粉絲直呼：「好可愛。」

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