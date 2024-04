李龍基又破戒受訪認一生不乏女伴　盧宛茵曾送歌指講大話是罪？

李龍基與女友王青霞本來愛得高調、出雙入對,對傳媒亦有問必答,但自從女友開始被指犯法及被捕後,他曾表示不再受訪、亦不再公開講王青霞。不過近日他一再破戒,除了接受梁思浩網台節目《娛樂好好玩》訪問外,亦接受了顏聯武《霎時衝動》訪問,承認自己一生不乏女伴,坦言自事件後曾萬念俱灰、人都不想做。此外,他又提到盧宛茵送了首歌給自己,歌詞內容為「講大話是罪」。



李龍基曾表示不再受訪、不再公開講王青霞。不過近日他一再破戒,日前又接受了顏聯武《霎時衝動》訪問。(霎時衝動)

李龍基上顏聯武的網台節目宣傳新歌《雲淡風清》,他說自己本來講過不再受訪,打算推卻對方訪問邀請,解釋為何破戒,「因為有一段時間事實好困擾,日日都俾啲傳媒啄住啄住,我當初係幾辛苦,我就話唔好嚟啦,唔好接受任何訪問,但係我諗諗深一層你唔係同我訪問,你係同我傾偈啫。」

李龍基宣傳新歌《雲淡風清》。(D100 Radio)

李龍基眼見身邊很多朋友離世,更覺得其實所有事情淡淡然過去就算。(資料圖片)

顏聯武提到李龍基一生似乎不乏女伴、有女人緣,他也坦承:「我都覺得係。」對方就讚他處理得體,似乎未試過有桃色糾紛或尷尬事件,李龍基說:「我都好明白,我哋喺觀眾面前,所以做嘢一定要好小心,當然有女人緣或者好多異性黐埋嚟,我都好清楚,我有底線,保護得好好,所以so far so good。」以前去到哪都有王青霞陪伴,目前對方正在收柙所,基哥正努力適應著一個人的生活,「從來未試過好似而家咁返到屋企四面牆,所以命運安排真係好得意。」

李龍基自言一生不乏女伴,如今與女友分隔牆內外,要一個人在家裡對住四面牆,他十分難受,曾有過不想做人的念頭。(資料圖片/潘樂文、麥超億攝)

李龍基自問是很豁達的人,一生亦見盡風浪,但這段日子都被事件搞到自亂陣腳,最初更非常難受,「70幾年,忽然間有啲咁嘅嘢發生真係亂㗎,亂到我真係有一個禮拜差唔多瞓唔到食唔到,做人冇晒目的,好似……我唔想做人啦。(有冇驚自己過唔到?)我真係驚㗎,也曾有咁嘅念頭,萬念俱灰,人都唔想做咁滯,乜嘢都唔想做,甚至乎我最鍾意嗰啲模型飛機我都唔去做,我覺得冇意思,做乜都冇意思,後來我就發覺咁樣好大件事,唔得喎。」雖然都有很多擔憂,但直至近來,李龍基的生活開始重回正軌,被問「有冇諗過搞成咁?」時,基哥就認為是上天安排,考驗二人是否情比金堅。

李龍基又說,後生時好搏命,一晚去歌廳夜總會酒廊唱足八場,但失去了健康,他自爆:「往後嘅日子要還,嗰陣時睇醫生,醫生同我講你再係咁落去係喺懸崖邊,再過少少已經黐線,嗰時我已經瞓唔到,一瞓就成身冷汗,精神好繃緊。」(D100 Radio)

被問近來聽什麼歌,李龍基說這段日子較清閒,自己一個在家彈結他、唱英文歌,顏聯武說盧宛茵曾分享很喜歡聽The Beatles,基哥就突然唱出老歌《The It's A Sin To Tell A Lie》,說:「係佢(盧宛茵)教識我呢一隻歌嘅,講大話係罪,佢畀我聽㗎。」顏聯武即追問,新聞評論中有不少人都抨擊李龍基是講大話的人,問他有何看法,他說自己冇所謂,因為講這些法的人都不認識他,他們推測自己是這樣的人,不代表就是真。

盧宛茵向李龍基推介《The It's A Sin To Tell A Lie》,指「講大話是罪」。(資料圖片/梁碧玲攝)

對於被指是講大話的人,李龍基指別人怎麼說都好,不代表是真。(資料圖片/潘樂文、麥超億攝)

早前甄妮曾批評李龍基「扮豬食老虎」,雖然其後收回,但李龍基都有提起:「我講唔講大話,我永遠覺得天知地知,我自己知,若然我真係成日講大話,某某巨星都講過話我扮豬食老虎,我喺呢幾廿年嘅生涯裡面應該俾人發覺咗,唔係而家先嚟發覺呀?」(真理越辯越明定係真理唔好辯呢?)真理唔需要辯,冇用㗎。」