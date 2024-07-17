女歌手IG曬最新打歌服被粉絲批太暴露　回應霸氣外露：什麼年代？

南韓女團 (G)I-DLE 近期帶著第七張迷你專輯回歸，超洗腦的全新主打〈Klaxon〉不只累積高流量，亦在網路上引起廣大迴響。其中舒華跳舞的 Reels 上傳到 IG 後，短短不到一天就累積破 700 萬的觀看，堪稱是官方流量密碼！最近舒華也分享幾張穿著打歌服的自拍照，卻有粉絲覺得穿著太暴露在貼文底下留言：「葉舒華褲子太短了」，而向來直來直往的舒華看到後三字神回！



粉絲提醒短褲太短 (G)I-DLE 「三字神回」！

最近舒華分享幾張穿著打歌服的自拍照，卻有粉絲覺得穿著太暴露，短褲太短並在貼文底下留言：「葉舒華褲子太短了」，沒想到舒華看到後，立馬回覆：「腿太長」如此直率的回覆也被其他粉絲大讚：「姐太帥了！」

最近舒華分享幾張穿著打歌服的自拍照，卻有粉絲覺得穿著太暴露。（IG@yeh.shaa_）

最近舒華分享幾張穿著打歌服的自拍照，卻有粉絲覺得穿著太暴露。（IG@yeh.shaa_）

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事實上，類似的事情已經不是第一次發生，先前舒華直播時穿著 V 領上衣，因為粉絲怕她走光，於是一直提醒，沒想到舒華不僅霸氣回覆：「不用擔心，怎麼這麼保守！這都什麼年代惹？」隨後更示範多種不同的穿法，粉絲們也被直率的舒華再度圈粉！

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