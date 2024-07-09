墨雨雲間一女星被爆暗踩劉亦菲仲耍大牌　于正澄清卻被指火上加油

《墨雨雲間》這部古裝劇改編自千山茶客的小說《嫡嫁千金》，由吳謹言、王星越領銜主演，其中飾演長公主的演員李夢演技備受好評。不過日前李夢卻被爆料「暗踩劉亦菲」，甚至還被爆料難搞、耍大牌等爭議。對此，製作人于正近日跳出來發文，透露自己眼中的李夢，卻被網友們酸說是在幫忙證實負面傳聞。



于正6日在小紅書發文，他解釋原先是希望女星何瑞賢演出長公主，無奈對方檔期喬不攏，這時剛好李夢找他談合作，便答應給她機會。于正表示，在合作之前就已經聽說李夢的負面傳聞，甚至李夢前兩任經紀人都不約而同來電控訴她的難搞行為，他則告訴李夢自己的顧忌，不料李夢沒為自己辯解，卻只說了句「人總要釋放一點善意的」，于正這也被打動，這才決定出演長公主的角色。

李夢（微博＠李夢VIVIEN）

李夢（微博＠李夢VIVIEN）

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開拍後，于正坦言：「李夢進組之後確實有很多地方很奇怪」，例如不適應古裝、抱怨髮飾重、慣性遲到、偶爾不背台詞要導演發微信督促、跟其他演員沒有「邊界感」，拿起別人的水壺就喝等等。于正更稱：

每一次被她氣到之後，又會被她的演技折服

于正，更誇讚李夢勇於認錯，「你怎麼說她都心悅誠服，絕不反駁。看久了覺得有點像小朋友，不太像個成人」。而原先劇組對她都頗有微詞，沒料到煞科時每個人都在幫她說話，讓于正覺得「蠻奇妙的」。

話鋒一轉，于正表示常有許多大牌演員性格都有缺陷：

因為她們活得自我，表演才回靈動，這也是他們的魅力所在。

他也直言，比李夢難搞的演員多的是，「因為他們紅了，大家也就忍了，李夢要是大火了，估計那點小毛病也不算什麼了」。他更稱與李夢合作大致上還是愉快的。

于正發文後，李夢也在底下留言說：「謝謝于正老師，謹記教誨，好好演戲，好好生活」。不過有網友卻認為這篇文章是在火上加油，等於是在「側面蓋章李夢確實很難搞」。

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網友們連日來也在微博上討論于正這篇文章：

「純倒油+陰陽怪氣 只誇了他自己」

「已經很多爆料說李夢很難相處了，代表不是空穴來風吧」

「這種人火了也會塌房，不如別給機會讓她火熱」

「大致上還是愉快的！ 聽起來沒有很愉快！」

「性格有問題吧」

「再沒有比於于正會行銷的人了，知道怎麼寫可以上熱搜，怎麼說可以引起討論。誇了又好像罵了，貶了又好像找補了。」



但也有不少網友出面平反，認為看劇只是在看演員的演技，其他的部分並不重要。

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